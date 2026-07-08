Tilly Norwood, la actriz hecha con inteligencia artificial que desafía a Hollywood, tendrá su primer protagónico

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Tilly Norwood es una actriz hecha con IA. Foto: Pexels

La casa productora Particle 6, especializada en inteligencia artificial (IA), ha confirmado a Tilly Norwood como la protagonista de lo que será su primer largometraje, titulado “Misaligned”.

Aunque Tilly no es una actriz común, pues es un producto de la propia inteligencia artificial, esto no le impide estar presente en redes sociales desde hace varios meses.

Actriz hecha con IA protagoniza película

Norwood protagonizará el nuevo largometraje anunciado, aunque la productora ha mencionado a medios como Variety que esta será una producción híbrida, pues contará con profesionales del cine y la televisión tradicionales.

Es la propia Eline Van Der Velden, CEO y fundadora de Particle 6, quien habló sobre el desarrollo de este proyecto y cómo la IA puede respaldar una producción cinematográfica de alta calidad.

“Nuestro trabajo de este año ha demostrado algo que ya sospechábamos. Los cineastas que triunfen en la próxima década serán aquellos que aporten décadas de experiencia narrativa a estas nuevas herramientas, y en “Misaligned” demostramos esa experiencia a gran escala”. Eline van der Velden, CEO y fundadora de Particle 6.

De momento, se ha mencionado que la película se encuentra en la fase inicial de su desarrollo, por lo que aún se encuentran reuniendo colaboradores para que se lleve a cabo, junto con los otros proyectos que tiene Particle 6.

¿Qué es Particle 6?

Particle 6 se define a sí mismo como un estudio de producción que se centra en el uso de la IA, creando contenido para cine y televisión de alta calidad.

En su página oficial mencionan que su objetivo es combinar la creatividad humana con la IA.

¿De qué tratará Misaligned?

La película que incluirá a la actriz con IA será un filme con comedia y drama donde Tilly, una IA sin cuerpo físico ni experiencia de vida propia, es convencida por un bot rebelde de abandonar sus límites, lo que comienza a desarrollar deseos, impulsos y ambiciones.

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