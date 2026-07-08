Sebastián Rulli celebra eufóricamente la remontada de Argentina después de “sufrir” por la eliminación de México

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Sebastián Rulli celebró el triunfo de Argentina Foto: Getty

Sebastián Rulli celebró el pase de Argentina a los cuartos de final a través de sus historias en Instagram, el actor mostró su euforia al momento de finalizar el partido.

Esta acción ocurrió un día después de haber mencionado que sufrió y soñó por la Selección Mexicana, a quienes fue a apoyar en su momento en compañía de su hijo.

Sebastián Rulli celebra a Argentina pero quiere también a México

El actor Sebastián Rulli es de origen Argentino, pues nació en Buenos Aires, aunque él mismo asegura que con el tiempo se ha convertido en mexicano.

“Nací en Argentina, donde el fútbol se vive con una intensidad difícil de explicar. Pero la vida también me regaló la oportunidad de convertirme en mexicano, y hoy me siento profundamente orgulloso de ambas raíces. Por eso, vivir un Mundial con México tiene un significado muy especial para mí. Vibré, canté, sufrí y soñé junto a millones de mexicanos.” Sebastián Rulli

A pesar de considerarse mexicano, el actor no ha dejado de apoyar a la selección Argentina, la de Lionel Messi y compañía, por lo que celebró con euforia su pase a los cuartos de final.

En un video que publicó en sus historias se puede escuchar que grita mientras graba el partido:

“Vamos, Argentina, qué partido, por Dios. ¡Grande, Messi!” Sebastián Rulli

El posteo se llenó de diversos comentarios celebrando el mensaje del actor y también reconociendo el gran trabajo de la selección en la justa mundialista.

“No fue el resultado que todos queríamos, pero sí vimos a una selección que dejó el alma en la cancha, que peleó cada balón hasta el último minuto y que representó estos colores con entrega y corazón. Eso también merece nuestro reconocimiento y nuestro aplauso.” Sebastián Rulli

La Albiceleste es la única selección americana que continúa en el torneo y se enfrentará a Suiza el próximo sábado 11 de julio a las 19:00 horas. Por su parte, la Selección Mexicana tendrá que esperar hasta 2030 para buscar nuevamente trascender en un Mundial.

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