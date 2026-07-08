Señalan a Brayan Zariñán por presunto abuso sexual; su representación niega que exista una denuncia en su contra

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Brayan Zariñán participó en Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón Foto:Getty images

El creador de contenido Brayan Zariñán se volvió tendencia en redes sociales luego de que se diera a conocer una presunta denuncia en su contra por abuso sexual, presentada ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX). Sin embargo, su representación rechazó las acusaciones y aseguró que el influencer no ha recibido ninguna notificación por parte del Ministerio Público.

Después de que se difundiera la información de la supuesta acusación, la cuenta de X del periodista Carlos Jiménez compartió un comunicado atribuido a la oficina de representación del influencer.

DE RISA!

Dice el "influencer” Brayan Zariñan q como nadie le ha notificado q está acusado de abuso sexual, es falso q lo denunciaran.

Según su representante es falso xq no le han hecho llegar la “demanda o querella”.

La realidad es q la @FiscaliaCDMX SÍ lo INVESTIGA pues una… pic.twitter.com/7oned2JCxS — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 7, 2026

En el comunicado se asegura que la información del supuesto abuso es falsa y que Brayan Zariñán no ha recibido ninguna solicitud de presentación ante el Ministerio Público, ni ha sido notificado de alguna demanda o querella relacionada con el caso.

Asimismo, se indica que el creador de contenido ya cuenta con asesoría legal y que, en caso de ser requerido por las autoridades para rendir alguna declaración, atenderá el procedimiento correspondiente.

El comunicado también sostiene que la información difundida “no tiene ninguna sustentabilidad” y señala que Brayan Zariñán está dispuesto a atender a los medios de comunicación para aclarar cualquier duda sobre el tema.

¿De qué acusan a Brayan Zariñán?

De acuerdo con información difundida por el periodista Carlos Jiménez,, una empleada de un spa de la Ciudad de México denunció al creador de contenido por un presunto abuso sexual ocurrido mientras este recibía un servicio en el spa.

Según el reporte, la trabajadora señaló que durante el procedimiento Brayan Zariñán presuntamente aprovechó la situación para agredirla sexualmente.

ACUSAN de ABUSO SEXUAL al “INFLUENCER” BRAYAN ZARIÑAN

La trabajadora de un Spa lo señaló ante @FiscaliaCDMX por agredirla.

Contó q aprovechó q ella debía darle un tratamiento, para abusarla.

Al final -relató- el tipo le pidió perdón y le dijo q era un malentendido.

La victima… pic.twitter.com/6QMOKXoqPd — Carlos Jiménez (@c4jimenez) July 7, 2026

La versión difundida indica que, después de que la mujer rechazó las presuntas agresiones, el creador de contenido ofreció disculpas argumentando que “todo había sido un malentendido”. No obstante, la empleada decidió presentar una denuncia ante las autoridades correspondientes.

El caso ha generado un amplio debate en plataformas digitales debido a la popularidad que alcanzó Brayan Zariñán en los últimos años, especialmente tras su participación en un reality show de televisión nacional.

Hasta ahora no existe información pública sobre denuncias similares ni sobre el supuesto procedimiento actual.

¿Quién es Brayan Zariñán?

Brayan Zariñán es un creador de contenido mexicano que ganó notoriedad en redes sociales gracias a sus videos de comedia, contenido sobre estilo de vida, ejercicio, modelaje y cosplay.

Su crecimiento en internet se consolidó en 2024 tras participar, junto con su hermano Brandon Zariñán, en el reality “Abandonados: Asia, La Ruta del Dragón”.

Ambos lograron avanzar hasta las etapas finales del programa, lo que impulsó su presencia y el crecimiento de su comunidad de seguidores.

En su trabajo en redes sociales compartía colaboraciones con otros influencers, contenido de comedia y campañas publicitarias con diversas marcas.

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