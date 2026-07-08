Alejandra Jaramillo desata polémica; exigen que sea despedida por burlarse del Tri

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Internautas molestos con Alejandra Jaramillo. Foto: Getty images

La conductora ecuatoriana Alejandra Jaramillo se encuentra en el centro de la polémica luego de burlarse en redes sociales de la eliminación de la Selección Mexicana durante el Mundial 2026. Sus publicaciones provocaron una ola de críticas y llamados de usuarios para que Univisión tome medidas, incluso con peticiones para suspenderla de manera definitiva.

La controversia surgió al finalizar el partido México vs. Inglaterra, cuando Alejandra Jaramillo compartió en su cuenta de Instagram un video en el que aparece brincando y celebrando la derrota del conjunto mexicano.

La publicación fue acompañada del mensaje: “Gracias Kane. Gracias Bellingham. Me dicen que tienes raíces esmeraldeñas”, lo que los internautas tomaron como una burla, al no tratarse de su equipo.

Las reacciones no tardaron en aparecer y cientos de usuarios expresaron su molestia por las palabras y actitud de la conductora, al considerar que fueron ofensivas hacia la afición mexicana.

Entre los comentarios más destacados se encuentran aquellos que piden a la cadena de televisión en la que trabaja desde 2022 que tome medidas en su contra.

“Deberían suspenderla permanentemente por irresponsable, irrespetuosa, por su falta de objetividad, falta de parcialidad y falta de inteligencia emocional”, escribió uno de los usuarios.

Además, otros internautas comenzaron a difundir el hashtag #BoycottUnivision, con el objetivo de llamar la atención de la televisora y solicitar una sanción o su despido para la presentadora.

Las publicaciones que avivaron la controversia

La polémica no se limitó al video en el que celebró la eliminación del Tri, pues en otra publicación, Alejandra Jaramillo aparece recibiendo una camiseta de la Selección Mexicana durante un evento.

Sobre el video escribió: “Los mexicanos me dieron sus camisetas…”.

Posteriormente, agregó otro mensaje:“Lo que ellos no saben es que salo el partido de toda camiseta que toco”.

Al final del video compartió una fotografía portando la bandera de México a manera de blusa con la frase: “Nos vemos en la cancha”.

Las publicaciones también generaron numerosas reacciones entre usuarios mexicanos, quienes cuestionaron el tono de los mensajes.

Algunos destacaron que la conductora estaba molesta con la Selección Mexicana por haber eliminado a Ecuador en los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Asimismo, se han visto comentarios de los internautas colocados en la cuenta de Instagram de la televisora, pidiendo su despido. Estos son algunos de los comentarios que se pueden ver de los usuarios de redes sociales:

“Ya la despidieron?”.

“¿Cuándo van a despedir a Alejandra Jaramillo? exigimos respeto”.

“Fuera Ale Jaramillo”

“Despido de Alejandra Jaramillo… 🇲🇽🇲🇽🇲🇽… Despido de Alejandra Jaramillo… 🇲🇽🇲🇽🇲🇽… Despido de Alejandra Jaramillo… 🇲🇽🇲🇽🇲🇽…”

“Que están esperando para sacarla? Fuera Alejandra jaramillo!”

Le dedican una canción en redes sociales

La polémica también llegó al ámbito musical. La compositora jalisciense Erika Vidrio publicó una canción dedicada a Alejandra Jaramillo, en la que, con humor, hace referencia a la eliminación de Ecuador del Mundial 2026.

En la descripción de su publicación escribió:

“Una canción que escribí en cinco minutos dedicada con el mismo cariño que nos tiene a @ale_jaramillo, a quien hoy conocí, y a quienes se burlan de la Selección Mexicana mientras trabajan frente a una audiencia que en gran parte es mexicana. Con México, poquito cuidado, que de ahí salen sus salarios; el que se lleva se aguanta”. Erika Vidrio

¿Quién es Alejandra Jaramillo?

María Alejandra Jaramillo López nació el 13 de diciembre de 1992 en Esmeraldas, Ecuador.

De acuerdo con la autobiografía publicada en su sitio web, desde niña mostró interés por la televisión, motivo por el que se mudó junto con su familia a Quito para desarrollar su carrera artística.

Su primera aparición en televisión ocurrió a los 12 años en el programa infantil “Magneto“. Posteriormente, participó en la telenovela “Cholicienta“.

Además de conductora, Alejandra Jaramillo es modelo, influencer y emprendedora. Es fundadora de la marca Mundo Keto, enfocada en el cuidado personal mediante una alimentación cetogénica.

Actualmente, la presentadora suma 4.3 millones de seguidores en Instagram.

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