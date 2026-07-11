Denuncian a Pedro Sola y Pati Chapoy ante la FGR tras polémica por presunta apología del maltrato animal

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Pedro Sola y Pati Chapoy, denunciados tras comentarios en TV | Foto: Cuartoscuro

El despacho “Va por sus derechos“, enfocado en los derechos de los animales, anunció este viernes que interpuso una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de los conductores Pedro Sola y Pati Chapoy, tras los polémicos comentarios realizados en el programa Ventaneando el pasado 6 de juluo.

“El despacho ‘Va por sus derechos’ presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo. El desconocimiento de la ley no exhime de responsabilidad”. Va por sus derechos

.@ErnestinaGodoy_ @FGRMexico El despacho Va por sus derechos presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo.

El desconocimiento de la ley no exhime de responsabilidad pic.twitter.com/P1SGtdwjuE — VaPorSusDerechos (@DerechosVa) July 11, 2026

Las dos abogadas al frente del despacho denunciaron “el probable delito de provocación pública a cometer un delito y apología de este“.

A través de redes sociales, se compartió una foto del acta de denuncia, en donde se puede ver que está dirigida a Pedro Sola, aunque está oculto su nombre en la imagen.

En X (antes Twitter), “Va por sus derechos” compartió otra imagen en la que se aprecia que la denuncia también va dirigida a Pati Chapoy.

.@FiscaliaCDMX El despacho Va por sus derechos presentamos denuncia por hechos constitutivos de probables delitos, en contra de los conductores que emitieron comentarios en un medio de comunicación masivo. pic.twitter.com/YvQNHCn1uH — VaPorSusDerechos (@DerechosVa) July 10, 2026

¿Qué dijo Pedro Sola?

El pasado 6 de julio, el presentador Pedro Sola hizo una serie de comentarios asegurando no tolerar a los perros callejeros, por lo que hizo alusión al envenenamiento de animales.

“Yo no tolero a los perros en la tienda, a los perros en el súper, a los perros c*gando en el restauran. Oigan, ¿qué es eso? Se volvieron locos, ¿o qué? Con ganas de aventarles un trozo de carne envenenada“, dijo el conductor.

Tras el comentario de Sola, Pati Chapoy reaccionó entre risas y diciendo “tiene razón”, mientras que Mónica Castañeda refutó: “Entiendo que no te gusten, pero envenenarlos nunca“.

Acto seguido, el propio Pedro Sola afirmó que, a quienes pasean a sus mascotas en carriolas, daban “ganas de darles un balazo”.

Dos días después, Pedro Sola ofreció una disculpa pública en televisión, donde reconoció que actuó con “falta de empatía” y aseguró que buscará informarse más sobre el bienestar animal.

“Lamento mucho haber hecho ese comentario, reconozco que los tiempos han cambiado (…) hubo una falta de empatía de mi parte y prometo educarme más sobre este tema, no cometer errores similares y decirle al público que siento mucho lo que dije”. Pedro Sola

Este video es mi sincera disculpa por los comentarios desafortunados que expresé el lunes pasado en mi programa de televisión. pic.twitter.com/wBrjzEfiWC — Pedro Sola (@tiopedritosola) July 8, 2026

Finalmente, aseguró sentir “una vergüenza horrible” por lo dicho. Por otro lado, Pati Chapoy agregó que los comentarios y comportamientos provienen de tiempos diferentes. “Hoy es diferente“, señaló la conductora.

“Va por sus derechos” criticó fuertemente a Pedro Sola

Luego de los dichos de Pedro Sola en Ventaneando, “Va porsus derechos” criticó dicha postura y condenó la normalización de la violencia contra los animales.

“No podemos permitir que se normalice o minimice una forma de violencia que sigue segando vidas desde un espacio de alcance nacional. El maltrato animal no constituye una broma, no es forma de entretenimiento y nunca será aceptable“, señaló en redes.

Incluso después de las disculpas del conductor, Susana Ramírez, directora de “Va por sus derechos” reprochó a Pati Chapoy y Pedro Sola que el arrepentimiento y el señalamiento a la época no es suficiente justificación.

“Desde 2024, está en la Constitución la prohibición del maltrato animal (…) no puede decir que es desconocimiento de toda la evolución, que por su edad no sabe la situación de los seres sintientes”, señaló Susana Ramírez.

Finalmente, la abogada instó al conductor de televisión a retirarse de su puesto si no es capaz de entender estos conceptos, pues argumentó el alcance del programa en el que participa.

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