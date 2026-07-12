De improvisar en Chiapas a soñar con Europa: la historia de Kungbia, la banda mexicana de cumbia nacida en pandemia

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Kungbia. Foto: cortesía

A cinco años de su creación, Kungbia se ha consolidado como una de las propuestas emergentes más activas dentro de la escena tropical mexicana. Nacida en plena pandemia, la agrupación no solo ha logrado presentarse en distintos estados del país y en escenarios como el Zócalo capitalino, sino que ya proyecta su expansión hacia Europa y otros mercados internacionales.

Formada en 2021 por un grupo de amigos, Kungbia mezcla cumbia con las influencias de sus integrantes: reggae, ska y rock, dando forma a lo que ellos mismos llaman “cumbia a la mexicana”. Su propuesta ha encontrado eco tanto en el público como en músicos consolidados, con quienes han logrado colaboraciones en un periodo relativamente corto.

“Estamos por cumplir cinco años… el proyecto se gestionó durante la pandemia”, explicó en entrevista con UnoTV Compay Juan, percusionista de la banda y uno de sus impulsores.

De la improvisación al reconocimiento

El origen de Kungbia no fue convencional. Sin una banda completamente formada ni un repertorio sólido, el proyecto tuvo su primer impulso gracias a una invitación inesperada a Chiapas.

“Realmente no teníamos banda, no teníamos más canciones… pero tuvimos nuestro primer viaje a Chiapas, invitados por el integrante de un grupo de allá llamado Sexta Vocal”, relató Juan.

Ese primer viaje marcó un punto de quiebre. En San Cristóbal de las Casas, la agrupación se presentó en un foro cultural donde la respuesta del público fue inmediata.

“Se llenó el lugar, no sabíamos por qué… empezamos a improvisar, todos bailaron y eso nos voló la cabeza”, recordó.

A partir de ese momento, el proyecto tomó forma profesional: se consolidó la alineación, se desarrolló un repertorio y comenzaron a surgir nuevas oportunidades.

Logros en tiempo récord

En apenas cinco años, Kungbia ha acumulado una serie de logros que, en palabras de su propio percusionista, superan lo habitual para una banda emergente.

Entre ellos destaca su participación en un reality show de Canal 21, donde obtuvieron el segundo lugar, así como presentaciones en distintos estados del país y en el Zócalo capitalino.

“Creo que hemos logrado muchas cosas a la corta edad”, señaló Compay Juan.

La banda también ha construido una red de colaboraciones internacionales con músicos de distintos países y proyectos relevantes dentro de la escena latinoamericana:

Juan Gronemeyer, baterista de Chico Trujillo

Integrantes de Barrio Calavera (Perú)

Mongo, guitarrista de Son Rompe Pera

Homero Ontiveros, de Inspector

“Tenemos colaboraciones increíbles que jamás pensamos poder lograr”, afirmó.

Además, su música ya circula en plataformas digitales con temas como “Justicia”, ganador en la categoría Cumbia/Salsa del Festival Music Emergency, así como “Baile & Goze” y “La Fiesta de Don Andrés”.

La clave: cercanía y atrevimiento

Para Compay Juan, el crecimiento de Kungbia no es casual. Lo atribuye tanto a la propuesta musical como a la actitud del grupo.

“Somos muy descarados, muy arrojados… no nos da miedo pedir una colaboración”, explicó.

También destacó la importancia de la cercanía con otros músicos y con el público, así como su experiencia previa en la industria.

“Ya voy a cumplir como 25 años en la música… eso te ayuda a aterrizar y conectar con la gente”, dijo.

Una escena tropical abierta

A diferencia de otros géneros, Juan considera que la escena tropical ofrece mayores oportunidades para proyectos emergentes.

“En la cuestión tropical he encontrado las puertas abiertas… todo el mundo te apoya”, aseguró.

Este contexto ha permitido que Kungbia crezca en circuitos independientes y construya una base de seguidores tanto en México como en el extranjero.

El siguiente paso: salir de México

Con una alineación de ocho integrantes y una agenda de presentaciones en distintos estados como Chiapas, Puebla, Hidalgo, Morelos y Guanajuato, la banda ya piensa en su siguiente gran objetivo: internacionalizar su proyecto.

“Nuestro sueño más grande es poder salir del país”, afirmó el percusionista.

Actualmente, el grupo mantiene acercamientos con públicos y promotores en ciudades como Barcelona y Madrid, así como en países como Francia y Alemania. También contemplan expandirse hacia Centroamérica.

“Nos sigue mucha gente de Barcelona, de Madrid, de Francia, de Alemania… estamos construyendo todo eso”, explicó.

Además, buscan concretar nuevas colaboraciones y lanzar material en formatos físicos como vinil, retomando tendencias dentro del género.

Música para todos

Más allá de los números o los escenarios, Kungbia tiene clara su esencia: hacer música para bailar.

“Nuestras canciones hablan del baile, del goce, de la fiesta… queremos que baile hasta quien no sabe bailar”, expresó Juan.

Con esa filosofía, la banda continúa construyendo su camino dentro de la música mexicana, apostando por una combinación de tradición, experimentación y cercanía con el público.

“Que apoyen la música mexicana… nosotros dependemos de que nos escuchen”, aseguró.

Una tradición que cruzó fronteras

La apuesta de Kungbia se inserta en un género con una larga historia en América Latina.

La cumbia nació en Colombia a partir de la mezcla de tradiciones indígenas, africanas y europeas, y con el paso de las décadas se extendió por distintos países hasta convertirse en uno de los ritmos más populares del continente.

En México, su arraigo fue paulatino. Durante buena parte del siglo XX, los ritmos cubanos dominaban la llamada música tropical, pero la llegada de músicos colombianos permitió que la cumbia encontrara un espacio propio y, con el tiempo, desarrollara una identidad nacional.

Es precisamente esa evolución la que inspira a Kungbia.

“De toda la vida me ha gustado la cumbia. Yo vengo de géneros más alternativos como el ska, el reggae y el rock, pero toda mi vida he tenido el ADN de la cumbia”, concluyó Compay Juan.

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