Fallece Javi Martín del Campo, fundador de la banda La Revolución de Emiliano Zapata

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Fue un ícono del rock. Foto: UnoTV

El músico Javier Martín del Campo “Javis”, fundador de La Revolución de Emiliano Zapata, falleció a los 75 años. El hecho fue confirmado por la

El artista fue una de las figuras que impulsó el rock mexicano en la década de los setenta gracias a su trabajo como compositor, guitarrista y director de la agrupación.

¿Qué se sab de la muerte de Javier Martín del Campo “Javis”?

Dentro de su comunicado de prensa, la SACM no precisó las causas de fallecimiento de “Javis”, por lo que se espera que en los próximos días se den a conocer más detalles. Aunado a ello, la sociedad lamentó su fallecimiento y recordó la aportación que dejó a la música nacional.

“Su espíritu creativo dejó una huella imborrable en el rock mexicano. Como compositor, dio vida a canciones como ‘Mi mejor regalo’, ‘Todo tuyo’ y ‘Mi forma de sentir’, obras que forman parte de la memoria musical de varias generaciones”- SACM

De Guadalajara al éxito internacional, así fue la vida de “Javis”

Javier Martín del Campo nación en 1951 en San Luis Potosí; a sus 18 años, reunió en Guadalajara a un grupo de amigos para formar la banda en 1969. Además de ser uno de sus fundadores, se convirtió en su director, guitarrista principal y principal compositor.

Un año después, el grupo dio uno de los primeros pasos de su carrera al ganar un concurso organizado por Radio Internacional, reconocimiento que les abrió las puertas para firmar con Polydor Records.

El despegue internacional llegó en 1971 con “Nasty Sex”, composición de Javier Martín del Campo que logró posicionar a la banda en mercados como Estados Unidos, Reino Unido y Europa central, además de consolidar su presencia en México.

Ese mismo año, La Revolución de Emiliano Zapata participó en el Festival de Avándaro, considerado uno de los eventos más representativos del rock mexicano. También colaboró en la película “La verdadera vocación de Magdalena”, protagonizada por Angélica María, para la que realizó parte de la musicalización y tuvo una participación en pantalla.

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