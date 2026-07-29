De Karely Ruiz a Erick Rubín: famosos que fueron víctimas de robos, asaltos y otros delitos

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Varios famosos han sido víctimas. Foto: Cuartoscuro/AFP

Karely Ruiz, Eduardo Santamarina y Erik Rubín son algunos famosos que vivieron momentos de tensión luego de vivir robos. Aunque las circunstancias de cada caso fueron distintas, todos compartieron el impacto de sentirse vulnerables al experimentar un delito.

El caso más reciente es el de la creadora de contenido para adultos, quien sufrió el robo de 20 mil pesos en efectivo y otros objetos; aunque unos días antes, se informó que el cantante Sergio “Checo” Padilla fue asesinado tras sufrir un asalto en el Estado de México.

¿Qué famosos han vivido un asalto o algún otro tipo de delito?

Karely Ruiz y su reciente asalto

Foto: Cuartoscuro

La influencer Karely Ruiz fue víctima de un robo en su domicilio ubicado en la colonia Las Puentes, en San Nicolás de los Garza, Nuevo León este 29 de julio.

De acuerdo con un comunicado del gobierno de San Nicolás, el reporte se recibió alrededor de las 3:45 de la madrugada, luego de que siete hombres armados irrumpieran en la vivienda.

Las autoridades informaron que los presuntos responsables robaron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y diversos aparatos electrónicos.

Ángela Aguilar y Christian Nodal quedaron en medio de un operativo

Foto: AFP

Aunque no fueron víctimas de un robo en su vivienda, Ángela Aguilar y Christian Nodal también vivieron un episodio de inseguridad. En febrero de 2026, la pareja quedó en medio de un operativo de seguridad realizado cerca del rancho El Soyate, en Zacatecas.

De acuerdo con las autoridades, ambos fueron escoltados por elementos de seguridad hasta un lugar seguro, luego de que se registrara un enfrentamiento armado en la zona. Meses después, se difundió un video en el que se observa el momento en que son resguardados y trasladados al aeropuerto.

Tras lo ocurrido, Pepe Aguilar aclaró que el ataque no estaba dirigido contra su familia y que el dispositivo de seguridad se implementó únicamente para protegerlos y facilitar su salida del lugar.

Checo Padilla

El cantante de regional mexicano Sergio “Checo” Padilla fue asesinado recientemente durante un presunto asalto en Ecatepec, Estado de México, mientras se dirigía a su trabajo, de acuerdo con la información compartida por su nieto, Jonathan Padilla.

Según el testimonio difundido por su familia, unos sujetos se acercaron en motocicleta y le dispararon. Hasta el momento, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México no ha emitido un posicionamiento oficial sobre el caso, mientras continúan las investigaciones.

La muerte del músico provocó muestras de solidaridad y llamados de su familia para que las autoridades esclarezcan los hechos y den con los responsables

Miguel Bosé

Foto: Getty

Miguel Bosé sufrió un robo al interior de su casa en 2023. Al menos, 10 hombres ingresaron armados y encañonaron al intérprete de “Morena mía”. Se llevaron dinero, joyas y una camioneta tipo Suburban, la cual llenaron de pertenencias del intérprete.

Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva

Foto: Gettyimages

En 2022, Eduardo Santamarina y Mayrin Villanueva denunciaron haber sido víctimas de un asalto a mano armada cuando viajaban junto con sus hijos a bordo de una camioneta.

Los criminales interceptaron a los actores cuando regresaban a la Ciudad de México después de unas vacaciones. Uno de los sujetos rompió la ventana de la camioneta con la cacha del arma y posteriormente les robaron pertenencias, entre ellas un reloj de gama alta, del cual no se especificó su valor.

Erik Rubín

Foto: Cuartoscuro

El cantante de Timbiriche fue víctima de un asalto en febrero de 2021 mientras estaba estacionado en un centro comercial en la zona de Polanco, en la alcaldía Miguel Hidalgo, Ciudad de México. Al cantante, que se encontraba acompañado de su hija Mía, quien, según dijeron, sufrió una crisis de nervios, le fue hurtado un reloj de alta gama.

Días después de que robaran al actor que destaca en la obra “Vaselina”, autoridades informaron la detención de los integrantes de la banda que se dedicaba al robo de relojes de alta gama en la zona.

Ariadne Díaz

Foto: Cuartoscuro

La actriz de “La doble vida de Estela Carrillo” informó, en abril de 2022, que le habían robado los espejos de su auto en la Ciudad de México. Díaz se convirtió en una víctima más de la delincuencia en el país y señaló que no se deben normalizar estas acciones.

La famosa destacó que el robo fue durante su ausencia y ni ella ni su esposo, el actor Marcus Ornellas, fueron violentados.

Laura Zapata

Foto: Cuartoscuro

Uno de los casos más sonados fue el del secuestro de Laura Zapata y su hermana Ernestina Sodi. La intérprete de memorables villanas en las telenovelas mexicanas contó, en una entrevista, que le llevó al menos seis años recuperarse de esta mala experiencia y aun así, la actriz sigue con miedo anteposibles ataques.

Las hermanas de Thalía fueron secuestradas el 22 de septiembre de 2002. Asistieron a una puesta en escena en el Teatro San Rafael y cuando salieron quisieron ir a cenar, pero varios automóviles cercaron su coche y de una camioneta bajó un hombre armado. Aunque ella intentó escapar, los delincuentes las detuvieron y llevaron a una casa de seguridad.

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