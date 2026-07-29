¿Quién es Jhon Echeverry, pareja de Karely Ruiz agredido en robo a la casa de la influencer?

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¿Quién es la pareja de Karely Ruiz?: Foto: Getty | Pexels

La pareja de Karely Ruiz, Jhon Echeverry sufrió una serie de lesiones luego de que delincuentes entraran a su casa que comaparte con la influencer y su hija la madrugada de este miércoles 29 de julio en Nuevo León, Monterrey. Te decimos quien es este músico colombiano.

Echeverry es un DJ y productor a quien muchos reconocen por ser la pareja sentimental de Karely. Nacido en Bogotá en año de 1998, inició su carrera musical profesional en 2015, aunque su primera canción vio la luz hasta 2019.

Según se puede leer en su fanpage de Facebook, Johnny ha realizado diversas giras internacionales por ciudades como Miami y Orlando, en Estados Unidos, así como San Juan, en Puerto Rico.

De acuerdo con un boletín informativo compartido por el equipo del músico, en 2021 decidió mudarse a Estados Unidos y fundó, junto a su hermano Edwin Colón, el estudio Capítulo Music en Orlando, Florida, lugar por el que han pasado artistas como Jowell y Randy, así como Lit Killah.

Asimismo, su relación con Karely Ruiz se ha mantenido privada en muchos aspectos, pues fue la influencer quien lo presentó públicamente meses después de dar a conocer su embarazo, además de confirmar que ambos se habían casado.

Actualmente radica en Monterrey junto a creadora de contenido y continúa presentándose en antros y eventos de ciudades como Acapulco, Puerto Vallarta, Ciudad Juárez, Cancún, Tulum y Cuernavaca.

La pareja dio la bienvenida a su hija Madison en 2025 y, desde entonces, ambos han compartido algunos momentos familiares a través de sus redes sociales. Aunque mantienen parte de su vida privada fuera del ojo público, continúan desarrollando sus respectivos proyectos profesionales mientras residen en Nuevo León.

¿Cómo fue el robo que sufrió Karely Ruiz y su pareja?

Karely Ruiz y Jhon Echeverry fueron víctimas de un robo con violencia, siete hombres encapuchados irrumpieron en su vivienda en Nuevo León, durante la madrugada de este miércoles 29 de julio.

De acuerdo con un comunicado del Gobierno de San Nicolás de los Garza, el incidente ocurrió alrededor de las 03:45 horas.

Las autoridades informaron que los responsables se llevaron aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyas y diversos aparatos electrónicos.

Según el reporte oficial, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás recibió el aviso sobre la irrupción violenta en el domicilio y, al llegar al sitio, los elementos policiacos atendieron a uno de los afectados, quien sería el propio.Echeverry

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