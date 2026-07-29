¿Quién es Karely Ruiz? Modelo y creadora de contenido que sufrió un robo violento en Nuevo León

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Karely Ruiz, creadora de contenido para adultos y modelo | Foto: Cuartoscuro

Karely Ruiz es una creadora de contenido originaria de Monterrey, Nuevo León, que acumula millones de seguidores en sus redes sociales, así como en su plataforma de OnlyFans, donde comparte contenido para adultos.

Sin embargo, ahora su nombre se ha hecho tendencia tras reportarse el robo que sufrió en su hogar por parte de un grupo de hombres durante la madrugada de este miércoles 29 de julio.

Por eso, aquí en Unotv.com te diremos más sobre la creadora de contenido y su familia.

¿Quién es Karely Ruiz?

Karely Ruiz es una influencer originaria de Nuevo León, nacida el 28 de octubre de 2000, cuya fama proviene principalmente de las redes sociales, aunque también ha tenido apariciones en diversos medios de comunicación.

Una de sus polémicas más recordadas ocurrió durante un programa de Multimedios, donde tuvo una discusión con Marcela Mistral, la cual se hizo viral en redes sociales.

También es modelo de contenido para adultos en la plataforma OnlyFans, donde ella misma ha mostrado parte de su estilo de vida gracias a los ingresos obtenidos por su “página azul”.

La influencer también es conocida por participar en diversos proyectos, pues recientemente incursionó en eventos de exhibición y boxeo de creadores de contenido, como Ring Royale o Supernova: Génesis, donde fue una de las participantes.

Además de su actividad como creadora de contenido, Karely Ruiz comparte con frecuencia aspectos de su vida personal a través de sus redes sociales. Actualmente vive con su pareja y con su primera hija, nacida a principios de 2025.

¿Quién es la pareja de Karely Ruiz?

Jhon Echeverry es la pareja sentimental de Karely Ruiz y padre de su hija. Es un DJ y productor de música electrónica de origen colombiano.

Nacido en Bogotá en 1998, inició su carrera musical en 2015 y, en 2021, fundó el estudio Capítulo Music en Orlando, Florida.

Actualmente radica en Monterrey junto a Karely Ruiz. La pareja dio la bienvenida a su hija, Madison, en 2025 y desde entonces ambos han compartido algunos momentos familiares a través de sus redes sociales.

Aunque mantienen parte de su vida privada fuera del ojo público, continúan desarrollando sus respectivos proyectos profesionales mientras residen en Nuevo León.

¿Cómo fue el robo que sufrió Karely Ruiz?

Karely Ruiz sufrió un robo con violencia por parte de siete hombres encapuchados que entraron en su domicilio de la colonia Las Puentes, en Nuevo León, a las 03:45 horas de este miércoles 29 de julio, de acuerdo con un comunicado del Gobierno de San Nicolás de los Garza.

Las autoridades municipales confirmaron la extracción de 20 mil pesos en efectivo, así como otros objetos de valor. Hasta el momento, la influencer no ha emitido declaraciones al respecto.

A las 03:45 horas de este miércoles, la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás recibió un reporte de irrupción violenta por parte de siete hombres armados en el domicilio de la colonia Las Puentes.

Al llegar al lugar de los hechos, elementos policiacos atendieron a uno de los afectados, quien se trataría de la pareja de la influencer, pues fue agredido en la cabeza por uno de los delincuentes.

El criminal cuestionó al hombre sobre la locación de su dinero, según las autoridades, quienes confirmaron que los afectados habrían sufrido el robo de aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, joyería y objetos electrónicos.

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