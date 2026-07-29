Kavinsky, DJ famoso por “Nightcall” y “Drive”, muere a los 50 años; fue encontrado sin vida en París

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Muere el DJ Kavinsky a unos meses de presentarse en México | Foto: AFP

Kavinsky, DJ y productor francés conocido por su canción “Nightcall“, fue hallado muerto en su domicilio en París, indicaron este miércoles 29 de julio las autoridades retomadas por la agencia AFP. Cabe destacar que el artista encabezó las celebraciones del pasado Año Nuevo en la Ciudad de México.

El emblemático artista de la French Touch, cuyo verdadero nombre era Vincent Belorgey, habría cumplido 51 años el 31 de julio. Según el diario Le Parisien, que adelantó la noticia, su cuerpo sin vida se halló el martes 28 de julio por la noche.

¿De qué murió el DJ Kavinsky?

Hasta el momento, se desconocen las causas exactas del fallecimiento de Kavinsky, mientras la fiscalía francesa anunció a AFP que se abrió “una investigación para determinar las causas de la muerte“.

Cabe destacar que los primeros equipos de emergencias no hallaron “nada sospechoso” en el domicilio donde fue hallado sin vida, de acuerdo con la agencia de noticias francesa.

¿Quién fue Kavinsky?

Vincent Belorgey nació el 31 de julio de 1975 en París, Francia, mismo lugar donde fallecería casi 50 años después, según los reportes de su fallecimiento.

Kavinsky fue un pianista autodidacta criado en las afueras de París y se lanzó a comienzos de los años 2000 como telonero de otros nombres de la escena electro, como sus connacionales Daft Punk.

Su canción más conocida “Nightcall“, publicada en 2010, está interpretada por la cantante brasileña Lovefoxxx y coproducida por Guy-Manuel de Homem-Christo, mitad de Daft Punk.

Este éxito de synthwave de ambiente sombrío y tempo ralentizado representó el gran punto de inflexión de su carrera y formó parte un año después de la banda sonora de “Drive“, thriller dirigido por Nicolas Winding Refn y protagonizado por Ryan Gosling.

Con motivo de la ceremonia de los Juegos Olímpicos de París-2024, interpretó de nuevo esta canción junto al grupo Phoenix y la estrella belga Angèle, quien este miércoles escribió en Instagram su “inmensa tristeza” por la muerte del DJ.

Kavinsky también fue un cinéfilo declarado que apareció en películas atípicas, entre ellas “Nonfilm” (2001), mediometraje de su amigo Quentin Dupieux.

El DJ francés recibió el Año Nuevo 2026 en México

Kavinsky tuvo una última presentación en México el 31 de diciembre de 2025, fecha en la que encabezó el concierto gratuito de Año Nuevo sobre Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

El evento fue nombrado como “La Fiesta Electrónica Más Grande de Mundo” y también contó con la presencia de MGMT, Mariana Bo, 3BALLMTY y más.

Las autoridades capitalinas informaron que la celebración reunió a más de 250 mil personas, cifra que convirtió al espectáculo en el evento de música electrónica con mayor asistencia registrado hasta ese momento.

The Weeknd se despide de Kavinsky

Abel Makkonen Tesfaye, artista mejor conocido como The Weeknd, compartió un mensaje de despedida a Kavinsky a través de su cuenta de Instagram, asegurando que fue desconcertante escuchar la trágica noticia.

“Has sido una fuente de inspiración para tantas personas, incluyéndome a mí. Seguiré honrando tu nombre y tu música”. The Weeknd

Por su parte, la ministra de Cultura de Francia, Catherine Pégard, también lamentó el repentino fallecimiento de quien catalogó como “una de sus voces más singulares“.

“Con la repentina desaparición de Kavinsky, Francia pierde una de sus voces más singulares. Desde la película ‘Drive’ hasta los JJ.OO. de París, el mundo entero vibró con ‘Nightcall’“, escribió.

Avec la disparition soudaine de Kavinsky, la France perd l’une de ses voix les plus singulières. Du film Drive aux JO de Paris, le monde entier avait vibré sur « Nightcall ». À la fois dansante et nostalgique, sa musique continuera de traverser les générations et les frontières. pic.twitter.com/jnwzU1bL6o — Catherine Pégard (@catherinepegard) July 29, 2026

Hasta el momento, las redes sociales del DJ francés no muestran un comunicado o mensaje en su honor; sin embargo, la noticia fue confirmada por las autoridades parisinas.

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