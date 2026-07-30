Fallece Manolo Solo, actor de “El laberinto del fauno” y ganador del Goya, a los 62 años

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La Academia de Cine de España informó de su fallecimiento. Foto: AFP

Manolo Solo, actor español ganador del Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017 por “Tarde para la ira” y reconocido por su participación en “El laberinto del fauno”, falleció a los 62 años.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España dio a conocer su deceso este jueves 30 de julio en Madrid “a causa del cáncer”, aunque no compartió más detalles de su padecimiento.

¿Quién fue Manolo Solo?

Manuel Jesús Fernández Serrano, su nombre real, deja un amplio legado en el cine español con películas que marcaron las últimas décadas de la cinematografía de su país, destacó la organización.

Nacido en Algeciras y criado en Sevilla, Manolo Solo construyó una carrera de más de dos décadas en el cine, la televisión y el teatro español.

Antes de dedicarse de lleno a la actuación estudió Ciencias de la Información y se formó en la Escuela Superior de Arte Dramático de Sevilla.

Aunque comenzó interpretando pequeños papeles en cine y televisión, su carrera dio un importante salto con “B, la película”, trabajo que le otorgó su primera nominación al Premio Goya.

Ganó el Premio Goya a Mejor Actor de Reparto en 2017 por su participación en “Tarde para la ira”, reconocimiento que lo consolidó como uno de los actores más destacados del cine español contemporáneo.

🔴 Fallece el actor Manolo Solo a los 62 años. Recibió el Goya a Mejor Actor de Reparto por Tarde para la ira, y estuvo nominado por B, la película, El buen patrón, Cerrar los ojos y Una quinta portuguesa. pic.twitter.com/joP9gJVjGi — Academia de Cine (@Academiadecine) July 30, 2026

Las películas más importantes de Manolo Solo

A lo largo de su carrera participó en producciones como “7 vírgenes”, “Celda 211”, “La isla mínima”, “El guardián invisible”, “El buen patrón”, “Josefina”, “Cerrar los ojos” y “Una quinta portuguesa”, entre muchas otras.

En “El laberinto del fauno” interpretó a Garcés, uno de los hombres de confianza del capitán Vidal, el antagonista interpretado por Sergi López.

“Cerrar los ojos”, dirigida por Víctor Erice, le valió una nominación al Goya como Mejor Actor Protagonista, mientras que “Una quinta portuguesa” le otorgó una nueva nominación en la más reciente edición de los premios del cine español.

Su último trabajo cinematográfico fue “La desconocida”, dirigida por Gabe Ibáñez. Además, dejó pendiente de estreno la producción portuguesa “Aquí”, de Tiago Guedes, mientras que se encontraba en pleno rodaje de la serie “Las vecinas”.

La Academia de las Artes y las Ciencias Cinematográficas de España informó que familiares, amigos y colegas podrán despedirse del actor este jueves y viernes en el Tanatorio de San Isidro, en Madrid.

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