Karely Ruiz exige justicia tras sufrir un robo violento en su domicilio

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Karely Ruiz habla del robo que sufrió en su domicilio Foto: Getty Images

Karely Ruiz rompió el silencio y exigió justicia este 29 de julio, luego del robo con violencia que sufrió en su domicilio de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, durante la madrugada del mismo día.

La influencer mexicana publicó un comunicado en sus redes sociales donde aseguró que su familia se encuentra bien y afirmó que no dejará el caso impune.

Por su parte, los reportes de las autoridades regiomontanas se encuentran investigando el caso donde siete hombres entraron a la casa ubicada en San Nicolás de los Garza, tomando dinero y objetos de valor, además de agredir a la pareja de la creadora de contenido.

Karely Ruiz habla del robo que vivió

“Hoy vivimos una situación muy difícil”, comienza el comunicado publicado por Karely Ruiz horas después de que las autoridades y agentes de seguridad llegaron a su domicilio en San Nicolás de los Garza.

El reporte de una irrupción violenta a una casa llegó a las autoridades a las 3:45 de la mañana. Medios locales, por su parte, revelaron que los hombres encapuchados escalaron por una casa contigua para poder acceder al inmueble.

“Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, y eso es lo más importante”.

En el comunicado, la creadora de contenido puntualiza que buscará justicia y agradece el apoyo recibido. Por su parte, las autoridades municipales de San Nicolás de los Garza y la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León comenzaron las investigaciones sobre este caso.

“Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así. No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia y los responsables respondan por sus actos. Confiamos en que la verdad saldrá a la luz”. Posteriormente al comunicado, la influencer reveló que comenzó a recibir varios mensajes de usuarios que aseguraban que había inventado todo. Ante ello, Karely aseguró que son “gente enferma” por desearle el mal a su familia.

¿Cómo fue el robo que sufrieron Karely Ruiz y Jhon Echeverry?

Karely Ruiz y su pareja, Jhon Echeverry, fueron víctimas de un asalto con violencia luego de que siete hombres encapuchados ingresaran a su domicilio en Nuevo León durante la madrugada del miércoles 29 de julio.

De acuerdo con el Gobierno de San Nicolás de los Garza, el reporte fue recibido alrededor de las 03:45 horas, cuando se alertó sobre una irrupción violenta en la vivienda.

Las autoridades señalaron que los presuntos responsables sustrajeron cerca de 20 mil pesos en efectivo, además de joyas y distintos aparatos electrónicos.

Al arribar al lugar, elementos de la Secretaría de Seguridad Pública de San Nicolás brindaron atención a uno de los afectados, identificado como Jhon Echeverry, quien presuntamente fue agredido durante el robo.

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