Karely Ruiz denuncia que la prensa filtró datos de su casa y puso en riesgo a su familia tras el robo

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Karely Ruiz acusa a la prensa de filtrar información. Foto: Getty Images

La influencer Karely Ruiz lanzó una acusación contra algunos medios de comunicación, a quienes señaló de haber difundido información privada sobre su vivienda, lo que, aseguró, puso en mayor riesgo a su familia.

A través de sus redes sociales este 30 de julio, la creadora de contenido afirmó que la filtración de datos personales ocurrió después del asalto y calificó lo sucedido como un acto grave.

En el mensaje, Karely expresó su preocupación por las consecuencias que puede tener hacer pública la ubicación o información personal de una figura pública, especialmente después de haber sido víctima de un delito.

“Hoy quiero alzar la voz porque lo que hizo la prensa es muy grave. Filtró información privada sobre mí, incluyendo datos de mi casa y detalles que jamás debieron hacerse públicos y menos después de lo que sucedió“.

La influencer aseguró que desconoce la intención con la que se difundió esa información, pero afirmó que la seguridad de las personas que viven con ella quedó comprometida.

“La seguridad de mi familia y la de las personas que viven conmigo se puso más en riesgo después de esa estupidez. Exponer la ubicación o información personal de alguien puede tener consecuencias muy serias”.

Karely también confesó que, tras el robo y la difusión de esos datos, ya no se siente segura ni siquiera dentro de su propio hogar.

“Después de lo ocurrido ya ni en mi propia casa me siento segura. Nadie debería pasar por esto solo por el simple hecho de ser figura pública”.

Asimismo, hizo una diferencia entre el trabajo periodístico y la difusión de información que, a su juicio, compromete la integridad de una persona.

“Informar es una cosa, pero ya poner en riesgo la vida y la tranquilidad de una persona es otra muy distinta… haré justicia”.

Karely Ruiz exigió justicia por el robo

Horas antes de publicar esta denuncia, Karely Ruiz había compartido un comunicado en el que rompió el silencio sobre el asalto ocurrido durante la madrugada del 29 de julio en su domicilio.

En ese mensaje confirmó que tanto ella como su familia se encontraban bien, aunque lamentó lo ocurrido y aseguró que buscará que los responsables enfrenten las consecuencias legales.

“Hoy vivimos una situación muy difícil. Personas ajenas a nuestra familia entraron a robar a nuestra casa, atentando contra nuestra tranquilidad y nuestra seguridad. Afortunadamente, gracias a Dios, mi familia y yo estamos bien, y eso es lo más importante”.

También dejó claro que no piensa dejar el caso impune.

“Lo material puede recuperarse, pero nadie tiene derecho a irrumpir en un hogar y hacer pasar a una familia por una situación así. No vamos a dejar este hecho impune. Llegaremos hasta las últimas consecuencias para que se haga justicia”.

Después del comunicado, la influencer respondió a usuarios que cuestionaron la veracidad de los hechos y aseguró que le parecía lamentable que hubiera personas que desearan el mal a su familia.

¿Cómo fue el robo en la casa de Karely Ruiz?

De acuerdo con información de las autoridades de San Nicolás de los Garza, el reporte del robo fue recibido alrededor de las 03:45 horas del 29 de julio.

Los primeros informes indican que siete hombres encapuchados ingresaron al domicilio tras presuntamente escalar por una vivienda contigua para acceder al inmueble.

Los presuntos responsables habrían robado aproximadamente 20 mil pesos en efectivo, además de joyas y diversos aparatos electrónicos.

Al lugar acudieron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública municipal, quienes brindaron atención a Jhon Echeverry, pareja de Karely Ruiz, quien presuntamente fue agredido durante el asalto.

Mientras las investigaciones continúan a cargo de la Fiscalía General de Justicia de Nuevo León, Karely Ruiz sostiene que, además del robo, la difusión de información privada sobre su domicilio agravó la situación y aseguró que buscará que también se esclarezca esa situación.

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