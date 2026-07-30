Policía de Las Vegas asegura que no existen denuncias por agresión sexual contra Jared Leto

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Jared Leto es acusado de agresiones sexuales en documental de BBC Foto: Reuters

La Policía de Las Vegas confirmó este 29 de julio que no existen denuncias por agresión sexual contraJared Leto, luego de que un documental de la BBC difundiera testimonios de 10 mujeres que acusan al actor de abuso y conducta sexual inapropiada.

De acuerdo con TMZ, una de las denunciantes asegura en el documental “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”, estrenado el mismo día, que el actor la agredió sexualmente en el baño de un motel de la ciudad de Nevada. Por su parte, Leto negó esa y las demás acusaciones hechas en su contra.

Jared Leto no tiene denuncias de agresión sexual en Las Vegas

El músico y actor Jared Leto se encuentra en el ojo público tras la publicación del documental de la BBC, en el que varias mujeres lo acusan de agresiones sexuales o conducta sexual inapropiada.

Tras ello, un portavoz del Departamento de Policía Metropolitana de Las Vegas confirmó a TMZ que no existen denuncias por agresión sexual contra el actor dentro de su jurisdicción.

“No se han presentado denuncias por agresión sexual contra esta persona en la jurisdicción del LVMPD”.

Por su parte, Jared Leto, mediante un comunicado replicado por medios internacionales como Variety, rechazó las acusaciones.

“Jamás he agredido sexualmente a nadie en toda mi vida. Estas acusaciones son absoluta y categóricamente falsas”.

De acuerdo con el documental, las denunciantes aseguran que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2016, cuando ellas eran menores de edad o jóvenes adultas y el actor tenía entre 30 y 40 años.

¿Cuáles son las denuncias contra Jared Leto?

La BBC estrenó el documental “Jared Leto: El oscuro secreto de Hollywood”, en el que reúne los testimonios de 10 mujeres que acusan al actor de agresiones sexuales o conducta sexual inapropiada.

Una de las denunciantes aseguró que Jared Leto la agredió sexualmente en el baño de un motel cuando tenía 17 años.

Una tercera denunciante relató que mantuvo relaciones sexuales con Leto en California cuando tenía 17 años, siendo menor de edad. Según su testimonio, el actor restó importancia a que la edad de consentimiento en ese estado es de 18 años.

A estos testimonios se suma el de la DJ de Los Ángeles Allie Teilz, quien previamente denunció que Jared Leto tuvo una conducta sexual inapropiada con ella cuando tenía 17 años.

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