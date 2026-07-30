Eugenio Derbez en “Mentes Únicas”: revela por qué rechazó convivir con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio: “Me daba miedo”

GENERANDO AUDIO...

Eugenio Derbez en “Mentes Únicas”. Foto: Cortesía

El actor y productor Eugenio Derbez sorprendió al sincerarse sobre uno de los aspectos más personales de su vida durante su participación en “Mentes Únicas”, el programa de Claro Video en el que periodistas neurodivergentes, principalmente personas dentro del espectro autista, entrevistan a distintas celebridades con preguntas honestas y sin filtros.

Falta cargar propiedades para mostrar este video. Ve a la página de edición para completarlas.

¿Qué es “Mentes Únicas”?

“Mentes Únicas” es un programa disponible en Claro Video donde 30 periodistas neurodivergentes, principalmente personas dentro del espectro autista, entrevistan a figuras públicas con preguntas espontáneas y sin respuestas preparadas, con el objetivo de promover la inclusión y ofrecer conversaciones desde una perspectiva distinta. Entre los invitados de la primera temporada se encuentran Anahí, Javier “Chicharito” Hernández, Hugo Sánchez, Martha Debayle, Juanpa Zurita y Eugenio Derbez.

A lo largo de la conversación, el comediante habló sobre la timidez que lo ha acompañado desde niño, el miedo que aún siente al socializar, incluso con las grandes estrellas de Hollywood, además de reflexionar sobre cómo la comedia nace de los momentos difíciles.

“De niño fui extremadamente tímido”

Derbez confesó que, contrario a lo que muchos podrían imaginar por su profesión, siempre ha sido una persona introvertida.

“Soy alguien a quien le gusta hacer reír. De niño fui muy tímido, extremadamente tímido, no me gustaba socializar. Llegaba a una fiesta y me quedaba en un rincón.”

Explicó que esa personalidad lo convirtió en una persona muy observadora y que, con el tiempo, descubrió que frente a una cámara podía sacar una versión completamente distinta de sí mismo.

“Me di cuenta de que tenía el superpoder de hacer reír”.

Falta cargar propiedades para mostrar este video. Ve a la página de edición para completarlas.

Confiesa que rechazó fiestas con Brad Pitt y Leonardo DiCaprio

Uno de los momentos que más llamó la atención fue cuando reveló que, pese a trabajar en Hollywood, ha dejado pasar oportunidades de convivir con algunas de las estrellas más importantes del cine por miedo a socializar.

Derbez contó que durante la temporada de premios fue invitado a varias reuniones donde asistirían actores como Brad Pitt y Leonardo DiCaprio, pero decidió no acudir.

“Me invitaron a varias fiestas y me decían: ‘Va a estar Brad Pitt, Leonardo DiCaprio…’ y acabé no yendo por miedo, por miedo de socializar.”

El actor explicó que imaginaba que terminaría aislado durante toda la reunión.

“‘¿Y qué voy a hacer ahí? No me voy a atrever a hablarles, no me voy a atrever a acercar. Voy a estar en un rincón. Mejor no voy’”.

Incluso reconoció que esa forma de ser lo ha llevado a tener pocos amigos.

“A veces soy muy solitario, casi no tengo muchos amigos porque soy un poquito introvertido”.

La comedia nace de los momentos difíciles

Durante la entrevista también explicó cuál es el origen de muchas de sus historias y personajes.

Derbez aseguró que la comedia no surge de pensar en situaciones graciosas, sino de transformar experiencias incómodas o dolorosas en algo que haga reír.

“Para crear comedia yo no pienso en cosas chistosas; pienso en cosas que me molestan, cosas que en su momento fueron un drama”.

Como ejemplo mencionó que La Familia P. Luche está inspirada en situaciones reales que vivieron él y los escritores del programa.

“Los peores pleitos los convertimos en comedia”.

Trabaja en una película sobre autismo

Al ser cuestionado sobre cómo contribuir a sensibilizar a la sociedad respecto al autismo, el actor reveló que actualmente desarrolla un proyecto relacionado con este tema.

“Estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con autismo. Estoy seguro de que les va a gustar mucho porque le vamos a dar visibilidad”.

Explicó que el objetivo será ayudar a que el público conozca mejor a las personas dentro del espectro autista y fomentar una mayor empatía.

“Vamos a hacer una película muy hermosa para que la gente pueda entender un poco más cómo son ustedes y pueda ser mucho más empática”.

El drama lo llevó a vivir tres meses de depresión

Aunque es reconocido por la comedia, Derbez contó que recientemente interpretó uno de los papeles dramáticos más intensos de su carrera.

El actor explicó que dio vida a un padre cuya hija es víctima de una agresión sexual y que decidió mantenerse emocionalmente dentro del personaje durante varios meses.

“Estuve tres meses metiéndome en el personaje. Fueron tres meses de depresión”.

Incluso recordó que su esposa le sugería salir de ese estado emocional, pero él prefería permanecer así porque consideraba que ayudaba a su interpretación.

Al terminar las grabaciones llegó a una conclusión: “Sí me gusta hacerlo de vez en cuando, pero vivir así no”.

“Ser diferente es un superpoder”

Durante la conversación también habló sobre su llegada a Hollywood y aseguró que el éxito llegó cuando dejó de intentar parecerse a otros actores.

“Si hubiera tratado de imitar a Adam Sandler o a Eddie Murphy, hubiera sido un fracaso”.

Para Derbez, la autenticidad fue la clave de su carrera internacional: “Buscar tu propia voz, ser diferente y no querer encajar, ese es un superpoder”.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento