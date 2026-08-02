Fallece Vincent Pastore, el actor de “Los Soprano”, a los 80 años

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El actor tenía 80 años. Foto: AFP

Vincent Pastore, el actor que conquistó a los seguidores de las series criminales con su papel de Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero en “Los Soprano”, falleció a los 80 años.

De acuerdo con información publicada por el medio estadounidense Deadline, el veterano intérprete fue encontrado sin vida este 1 de agosto en su residencia ubicada en el Bronx, Nueva York.

Un vecino habría acudido al lugar después de que durante tres días no se tuviera noticias del actor. Hasta el momento, las autoridades investigan la causa de su muerte.

De combatiente en Vietnam a estrella de la televisión; así fue la vida de Vincent Pastore

Foto: AFP

Nacido en el Bronx el 14 de julio de 1946, Vincent Pastore tuvo una vida marcada por distintas etapas antes de convertirse en una figura reconocida de Hollywood. Antes de dedicarse a la actuación, sirvió en la guerra de Vietnam y posteriormente estudió teatro en la Universidad Pace.

Su camino hacia la pantalla comenzó mientras trabajaba como conductor de limusinas, conoció a los hermanos Matt y Kevin Dillon, quienes lo vieron actuar en una obra comunitaria. Fue Kevin Dillon quien lo ayudó a conseguir una de sus primeras oportunidades dentro del mundo artístico.

Durante la década de los 90 participó en películas como “Goodfellas”, “Carlito’s Way” y “Men of Respect”, donde comenzó a construir una carrera relacionada con personajes vinculados al crimen organizado.

Big Pussy, el personaje que marcó su carrera

Aunque tuvo múltiples participaciones en cine y televisión, fue en 1999 cuando alcanzó la fama mundial gracias a “Los Soprano”, la exitosa serie de HBO creada por David Chase.

En la producción interpretó a Salvatore “Big Pussy” Bonpensiero, uno de los amigos más cercanos de Tony Soprano, interpretado por James Gandolfini. Su personaje, un integrante de la mafia que termina convertido en informante del FBI, protagonizó uno de los momentos más recordados de la serie ganadora del Emmy.

La escena de su despedida se convirtió en una de las secuencias más impactantes de la historia de la televisión y consolidó a Pastore como uno de los actores más reconocidos dentro del género criminal.

A lo largo de su trayectoria, Vincent Pastore participó en decenas de producciones, entre ellas “Mickey Blue Eyes”, “Shark Tale”, “Money Train”, “Serving Sara”, “Revolver” y “Spinning Gold”.

En televisión también tuvo apariciones en series como “Law & Order”, “The Practice”, “Hawaii Five-0”, “Wu-Tang: An American Saga”, “Yellowjackets” y la telenovela “One Life to Live”.

Además, durante los años 2000 se convirtió en una figura recurrente de programas de realidad, participando en espacios como “Celebrity Apprentice”, “Dancing With the Stars”, “Shark Tank” y “Celebrity Family Feud”. También fue conductor del programa “The Wiseguy Show” en SiriusXM.

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