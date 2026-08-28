De cara a su concierto en el Auditorio, Fey describe su próximo álbum en 3 palabras: “Me gusta renovarme”

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También habló de su concierto en el Auditorio Nacional. Foto: Oscar Gómez Cruz

Fey, una de las mujeres que definió la música pop en México, se presentará el 30 de agosto en el Auditorio Nacional con una nueva canción bajo el brazo, “Latido del amor”.

El tema, lanzado el 21 de agosto, es el primer adelanto de su próximo álbum. En entrevista con Unotv.com, la cantante nos compartió algunos detalles de esta nueva etapa musical.

Un disco personal que celebra la vida

Personal, alegría y celebración, esas fueron las tres palabras que eligió la intérprete para describir su próximo álbum que, para ella, representa una nueva etapa, pero también una mirada hacia las experiencias que la han acompañado a lo largo de los años.

“Y al mismo tiempo es un disco muy personal. Eso lo describiría como un disco muy personal con una energía de alegría, de querer compartir. Es una celebración”, explicó durante la charla.

Aunque, en este caso, el concepto de celebración no está relacionado únicamente con la alegría, Fey también habló de los momentos difíciles y de la fuerza que dejan esas experiencias.

Para ella, celebrar también significa agradecer por lo vivido, incluso por aquello que, en su momento, pudo representar una dificultad.

“Yo creo que esto es una celebración a la vida. Eso es este disco, una celebración a la vida. (…) Porque para mí celebrar es agradecer primero y sentir que lo tenemos todo”. Fey, cantante

Esa perspectiva también forma parte de la manera en que Fey habla de la libertad que encontró durante la creación del álbum.

“Entonces, ¿qué mejor expresarlo que con música y cómo se siente mi corazón?, cómo me siento libre. Es un disco de libertad absoluta”, resaltó.

¿Cuándo será el lanzamiento del nuevo álbum de Fey?

Aunque aún no hay fecha oficial del lanzamiento, Fey aseguró que llegará muy pronto. Mientras tanto, tiene claro que quiere recuperar una forma de presentar música que le resulta especial, un álbum en el que las canciones estén disponibles como una obra completa.

Además, quiere que el proyecto tenga una versión física y prepara una sorpresa para quienes todavía disfrutan de experimentar un álbum más allá de las plataformas digitales.

“Me gustaría que tengan algo físico de este disco. Entonces, quiero hacer alguna sorpresa para los que nos gusta sentir, tocar, oler, decir”, explicó.

Una canción para agradecerle a su abuela

Aunque mantiene algunos detalles en secreto, hay una canción que ya tiene un lugar especial dentro del proyecto.

La cantante contó que el tema que quiere presentar en el Auditorio Nacional está dedicado a su abuelita, Flores Vinda, quien murió en marzo, a los 97 años, y fue una de las personas más cercanas a ella.

La relación entre ambas fue profunda y estuvo presente durante prácticamente toda la vida de Fey, quien habla de ella y la recuerda con mucho cariño.

“Y para mí, esa canción que le hice, es como celebrarle y agradecerle la vida que me entregó, porque, en realidad, toda su vida estuvo ahí, pendiente de mí, a mi lado y cuidándome”. Fey, cantante

Fey quiere seguir cambiando de piel

La renovación no es algo nuevo para Fey. A lo largo de su carrera ha construido una propuesta ligada a la música electrónica, el baile y los sonidos que miran hacia adelante.

Ella misma reconoció que esa necesidad de cambiar forma parte de su manera de entender la música.

“O sea, pues es que eso es lo que me gusta a mí, me gusta renovarme siempre, cambiar de piel”, destacó.

Esa búsqueda también se reflejará en su nuevo álbum, que conserva parte de su esencia, pero que llega en un momento distinto de su vida.

Y mientras prepara esta nueva etapa, la cantante también mantiene vivo el vínculo con las canciones que han acompañado a sus seguidores durante décadas.

De hecho, su gira “Forever 17 Tour – The Happy Era”, es una idea que juega con la capacidad de la música para regresar a una época, un recuerdo o una emoción.

“Es música que nos han hecho ir viviendo cosas juntos, de etapas desde bien bonitas a cosas bien difíciles que hemos pasado, pero contarlas con la música es compartir de una forma más fácil”, recalcó.

Por ello, el concierto del próximo 30 de agosto en el Auditorio Nacional es algo más que la presentación de nuevas canciones, será un encuentro entre distintas etapas de su carrera y las historias que el público ha construido alrededor de su música.

Fey prepara más conciertos después del Auditorio Nacional

Fey llegará al “Coloso de Reforma” con su nuevo disco aún en camino. Después de esta presentación comenzará a revelar más fechas de su gira.

“Y vienen más conciertos, después del 30 empezamos, poco a poco todo, les vamos a ir diciendo de lo que es la gira”, resaltó.

Finalmente, además de que la intérprete de “Azúcar amargo” se prepara para un ciclo marcado por la libertad, la renovación y el agradecimiento, también dejó un mensaje especial al público de Uno TV.

“Gracias por su cariño, por su compañía, por apoyarme siempre, por abrir sus corazones y ahora sí que sus playlists para escucharme”. Fey, cantante

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