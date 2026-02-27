Paro en Imcine: trabajadores por honorarios denuncian falta de contratos y pagos

GENERANDO AUDIO...

Piden diálogo con las autoridades. Foto: Getty Images/Ilustrativa

Trabajadores por honorarios del Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine) anunciaron la suspensión de actividades por falta de certeza en la contratación y pago.

A través de un comunicado, compartido en Instagram desde la cuenta @denuncialaboral_imcine, el personal, que se identifica como parte del “Capítulo 3000”, señalaron que el paro se realizará el próximo 1 de marzo.

Por otro lado, docentes del Centro de Capacitación Cinematográfica (CCC) también denunciaron malas condiciones laborales.

Ambas protestas se unen a las del personal de la Cineteca Nacional, que, a mediados de este mes, exigieron mejores condiciones de trabajo.

¿Qué se sabe del paro de los trabajadores por honorarios del Imcine?

Los trabajadores que se identifican como parte del llamado Capítulo 3000, esquema administrativo que agrupa servicios profesionales dentro del sector público, expresaron su preocupación por la falta de formalización contractual correspondiente al periodo de enero a diciembre de 2026.

Señalaron que, aunque los trámites de contratación ya habrían iniciado, oficialmente no se han concretado, situación que afecta su estabilidad laboral y percepción de ingresos.

En el comunicado, dirigido a la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Cultura y la Dirección General del Imcine, el personal destaca que, pese a esto, continúan laborando.

Al momento, los trabajadores exigen:

El pago urgente y retroactivo a todos los trabajadores, que llevan desde el 1 de enero laborando sin certezas ni contrato

Contratación indefinida e inmediata, que reconozca el trabajo y especialización de cada uno

Reconocimiento de la antigüedad laboral

Sueldos proporcionales a las actividades que los trabajadores realizan

Espacios y medios necesarios para llevar a cabo sus actividades diarias

De la misma manera, el comunicado destaca que a los inconformes les interesa tener un diálogo asertivo con las autoridades y encontrar soluciones al retraso de sus contrataciones.

“El personal de honorarios parará actividades en su totalidad a partir del 1 de marzo de 2026, mientras el Instituto no garantice la seguridad del salario del personal del Capítulo 3000, así como la creación de mesas de diálogo para regularizar las demandas que se han enunciado”. Resalta el comunicado de los trabajadores por honorarios del Imcine

Profesores del CCC también denuncian anomalías laborales

En paralelo, profesores del CCC también dieron a conocer problemáticas similares relacionadas con su situación contractual.

Integrados en una coalición, los docentes señalaron que, pese a cumplir funciones permanentes dentro de programas educativos institucionales, son contratados como prestadores de servicios profesionales, figura que impide el reconocimiento formal de una relación laboral.

“Las y los docentes del CCC no están contratados bajo la Ley Federal del Trabajo, pese a que realizan un trabajo subordinado, con horarios, programas académicos y directrices institucionales claras. En lugar de ello, son contratados mediante el Capítulo 3000 como ‘prestadores de servicios profesionales’, figura que niega la existencia formal de una relación laboral y no genera prestaciones laborales de ningún tipo”. Coalición de Trabajadores Académicos del Centro de Capacitación Cinematográfica, A. C.

Ante esto, los docentes del CCC solicitan:

Reconocimiento formal de la relación laboral

Contratación por tiempo indeterminado conforme a la Ley Federal del Trabajo

Inscripción retroactiva al IMSS e Infonavit

Reconocimiento de la Antigüedad real

Regularización del adeudo histórico de prestaciones

Mesas de diálogo Institucional en un plazo máximo de 30 días

Garantías de no represalias

Asociación presupuestal específica para la regularización laboral

Hasta el momento, ninguna autoridad ha emitido una postura oficial sobre las demandas planteadas por los trabajadores del Imcine y de los docentes del CCC.

