Luis Miguel y su novia Paloma Cuevas comparten momentos en Baja California Sur

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La pareja vive su momento. Foto: Gettyimages

Paloma Cuevas y Luis Miguel se encuentran en Los Cabos, Baja California Sur, disfrutando de su amor después que el cantante fuera presuntamente intervenido quirúrgicamente.

Durante su estancia, la diseñadora española aprovechó para compartir algunas imágenes de su visita y mostrar que tiene cariño por México.

Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutan Los Cabos

🌴❤️ ¡En exclusiva! Luis Miguel y Paloma Cuevas disfrutan de unos días en Los Cabos tras el rodaje del comercial de Coca-Cola por sus 100 años en México. Además, Paloma volvió a demostrar que también lleva a nuestro país en el corazón. 🇲🇽✨#LuisMiguel #PalomaCuevas #eventodo pic.twitter.com/C8UZIEAtIz — eventodo (@PueblaEventodo) August 7, 2026

De acuerdo con la revista “Quien”, el cantante aprovechó su participación en el nuevo comercial de Coca-Cola por los 100 años de presencia de la marca en México, para pasear con su novia en el paraíso de Baja California Sur.

Aunque no hay muchas fotos de ambos juntos, Paloma Cuevas publicó en sus historias de Instagram imágenes de Los Cabos, entre ellas espectaculares paisajes de la región.

Paloma también compartió una fotografía en la que aparece con un look veraniego, un vestido negro de tira bordada y hombros descubiertos, accesorios dorados y lentes oscuros, un atuendo acorde con el clima de la península.

La publicación estuvo acompañada por el audio de “El Viajero”, canción que forma parte del nuevo comercial de Coca-Cola de Luis Miguel.

El tema incluye la frase “México, te llevo en el corazón”, un mensaje que parece coincidir con la manera en que Paloma ha expresado en distintas ocasiones su cariño por México.

Durante los días que ha permanecido en México, Paloma también compartió otras imágenes relacionadas con el país.

En sus historias de Instagram publicó fotografías de la Basílica de Guadalupe, incluida una imagen de la Virgen de Guadalupe con la bandera de México a sus pies..

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