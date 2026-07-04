Fernando Eimbcke estrena Moscas; estas son sus 5 películas imperdibles

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Los seguidores del cine mexicano tienen una nueva cita en las salas con el estreno de Moscas, la más reciente película del director Fernando Eimbcke, quien regresa a la pantalla grande con una historia que ya fue reconocida en el Festival de Berlín 2026. Con este lanzamiento, el realizador suma cinco largometrajes en una trayectoria de más de dos décadas.

Aunque su filmografía es breve, Fernando Eimbcke se ha consolidado como uno de los cineastas mexicanos más premiados gracias a historias sobre la adolescencia, las relaciones familiares y los conflictos cotidianos, siempre con un estilo minimalista, humor sutil y personajes entrañables. Por ello, para hablar de su trabajo, esta noche en Noticias en Claro nos acompañó el crítico de cine José Antonio Valdés Peña.

Fernando Eimbcke y las películas que marcaron su carrera

La nueva cinta Moscas llega después de varios años sin estrenos del director. Tras ello, José Antonio Valdés Peña la calificó como una de las producciones mexicanas más importantes de 2026. Sin embargo, primero, el especialista hizo un breve recorrido por cuatro películas de la filmografía de Eimbcke:

Temporada de patos (2004): La historia de dos adolescentes que quedan atrapados en un departamento de Tlatelolco durante un apagón. La cinta obtuvo 11 premios Ariel y consolidó el estilo visual del director.

La historia de dos adolescentes que quedan atrapados en un departamento de Tlatelolco durante un apagón. La cinta obtuvo y consolidó el estilo visual del director. Lake Tahoe (2008): Un joven enfrenta el duelo por la muerte de su padre mientras busca reparar el automóvil familiar en Progreso, Yucatán. La película ganó el Ariel a Mejor Película y el premio Alfred Bauer en Berlín.

Un joven enfrenta el duelo por la muerte de su padre mientras busca reparar el automóvil familiar en Progreso, Yucatán. La película ganó el en Berlín. Club Sándwich (2013): Una comedia sobre la relación entre una madre y su hijo adolescente durante unas vacaciones, donde el despertar sentimental del joven cambia la dinámica entre ambos.

Una comedia sobre la relación entre una madre y su hijo adolescente durante unas vacaciones, donde el despertar sentimental del joven cambia la dinámica entre ambos. Olmo (2020): Ambientada en la década de los setenta, sigue a un adolescente que cuida a su padre con esclerosis múltiple mientras intenta asistir a la fiesta de la chica que le gusta.

Moscas marca el regreso de Fernando Eimbcke

En Moscas, Fernando Eimbcke vuelve al blanco y negro, los espacios cerrados y el humor contenido que caracteriza su cine. La protagonista es una mujer que renta una habitación cerca de un hospital y cuya rutina cambia cuando el padre de un niño desaparece, obligándola a hacerse cargo del menor.

A partir de esa convivencia, ambos personajes desarrollan una relación basada en la solidaridad y el entendimiento, mientras enfrentan situaciones relacionadas con la enfermedad, la soledad y la esperanza.

Con este estreno, Fernando Eimbcke reafirma su lugar como uno de los directores más reconocidos del cine mexicano contemporáneo, con historias centradas en los vínculos familiares y el crecimiento personal.

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