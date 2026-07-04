¡Maná hará historia! Confirma que tocará en el show de medio tiempo del México vs Inglaterra

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Maná tendrá su segunda participación en el Mundial 2026. Foto: Cuartoscuro

Maná hará historia, confirmó que regresará este domingo 5 de julio al Estadio Ciudad de México (anteriormente Estadio Azteca), para protagonizar el espectáculo oficial de medio tiempo del último partido del Mundial 2026 que se disputará en la capital del país y en el histórico recinto.

La agrupación mexicana volverá al escenario mundialista después de presentarse ante una audiencia global estimada en más de mil 100 millones de espectadores durante la ceremonia inaugural del torneo.

Maná hará historia en el Mundial 2026 tras 40 años de trayectoria

Con esta nueva participación, Maná se convertirá en el único grupo en presentarse tanto en la ceremonia inaugural como en el show oficial de medio tiempo del Mundial que se llevó a cabo en México en 2026.

El doble reconocimiento consolida a la banda como uno de los principales referentes musicales del Mundial celebrado en la Ciudad de México.

Cabe mencionar que Maná también ofreció un concierto gratuito el pasado 17 de junio en la Glorieta de La Minerva, en Guadalajara, como parte de los eventos realizados en el marco del Mundial 2026, donde reunió a más de 170 mil personas.

La presentación formó parte de las actividades de “Vibra Jalisco”, una iniciativa cultural y turística en la capital jalisciense en uno de los principales puntos de encuentro de los aficionados que siguen la justa mundialista.

La presentación llega en un momento especial para la agrupación, que este año conmemora 40 años de carrera con la expansión de su gira “Vivir Sin Aire Tour”.

Como parte de la gira programada, Maná ofrecerá conciertos en Bogotá, Lima, Santiago, Buenos Aires y concluirá la gira con dos presentaciones en México los próximos 16 y 17 de diciembre en el Estadio GNP Seguros.

Una de las bandas más exitosas del rock en español

Con más de 50 millones de discos vendidos, cuatro premios Grammy y nueve Latin Grammy, Maná se mantiene como una de las agrupaciones de rock en español más importantes e influyentes de las últimas décadas.

Su música ha llegado a más de 30 países, consolidando una trayectoria que ahora suma un nuevo capítulo mundialista en su carrera.

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