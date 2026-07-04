Liam Gallagher advierte a sus fans: si México elimina a Inglaterra “pueden olvidarse de los conciertos de Oasis”

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Desde hace un par de días, ha intercambiado mensajes con sus fans en X. Foto: AFP

Liam Gallagher volvió a encender la polémica por el México vs Inglaterra, partido en el que ambas selecciones disputarán la clasificación para la fase de cuartos de final del Mundial 2026.

Tras señalar que los ingleses golearían al equipo nacional, el vocalista del grupo icónico de los 90 continuó intercambiando comentarios con usuarios de X.

Pero uno de ellos, además de ensalzar más la discusión, impactó a los fans de la banda cuando el menor de los Gallagher dijo que, en caso de que México derrotara a Inglaterra, ya no habría más conciertos de Oasis en nuestro país.

“Si ustedes ganan, nunca más les hablaré y pueden olvidarse de los conciertos de Oasis” respondió el cantante a la usuaria mexicana @moontserrat95, quien antes le había dicho que, pasara lo que pasara, nada cambiaría su amor por él.

If you lot win I’ll never speak to you again and you can forget about the oasis concerts — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

¿Cómo inició la polémica de Liam Gallagher por el México vs Inglaterra?

Todo empezó con X, donde el músico originario de Manchester, al responder a una internauta, pronosticó que la selección de los “Tres leones” derrotará 5-0 al equipo mexicano el próximo domingo 5 de julio.

Su comentario desató una ola de críticas por parte de internautas y celebridades que trascendió las fronteras de la red social, principalmente porque él siguió intercambiando comentarios.

I think we’ll beat Mexico 5-0 — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 1, 2026

Una de las reacciones que causó más revuelo fue la de Fher, vocalista de Maná, quien, a través de un video le mandó un mensaje al artista inglés.

“El cantante de Oasis dijo que México va a perder contra Inglaterra 5-0. A ver, no manches, ubícate. 5-0, cálmate. Ahí nos vemos el domingo, a ver cómo nos va”, dijo antes de que se diera a conocer que el grupo mexicano dará un concierto en el medio tiempo del México vs Inglaterra.

Otros de los comentarios de Liam Gallagher que han causado eco fue la respuesta a la usuaria @deIphineseyrig, quien pidió que dejara de pelear y le recordó que, como él mismo ha mencionado, todos somos hermanas y hermanos.

“Lo somos, pero aun así los vamos a aplastar 3-0 el domingo”, respondió el frontman de Oasis.

We are but your still gonna get smashed 3-0 Sunday — Liam Gallagher (@liamgallagher) July 3, 2026

Posteriormente, en otra respuesta, el cantante inglés declaró que celebrará “dándole cantidades enormes de dolor de cabeza a todos mis hermanos y hermanas mexicanos” si Inglaterra concreta la clasificación a cuartos de final del Mundial 2026.

Aunque, también mencionó que se escondería si México sale victorioso del encuentro, al que señaló que “sí asistirá”, como escribió en otra respuesta a un internauta que le pregunto si acudiría al partido que se realizará en el Estadio Ciudad de México.

Otra publicación que también se viralizó fue una en la que dijo que en cada ocasión que ha visitado el país, todo el mundo ha sido encantador, por lo que no entendía “las actitudes negativas” y destacó que “todo saldría bien”.

Algunos usuarios mencionaron que dijo esto para suavizar las críticas en su contra, mientras que otros creen que su comentario estaría relacionado a las recomendaciones de viaje que Reino Unido emitió para quienes piensan acudir al partido.

Liam Gallagher, un personaje polémico y querido

Siempre polémico, Liam Gallagher es conocido por su conducta irreverente y las peleas con su hermano, Noel Gallagher, factores que provocaron que Oasis se alejara de los estudios y escenarios por 16 años.

Fue el año pasado que, tras reconciliarse los hermanos y compañía realizaron una gira mundial en la que la Ciudad de México fue sede de dos conciertos sold out en septiembre.

En ambas fechas, Liam Gallagher interactuó y se entregó a los fans mexicanos, quienes no dejaron de aplaudir y gritar por más de dos horas en ambas presentaciones.

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