Óscar Burgos vs Ernesto Chavana: Poncho de Nigris confirma pelea de los conductores para Ring Royale 2027

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Poncho De Nigris confitma pelea de Óscar Burgos y Ernesto Chavana Fotos: Getty

Óscar Burgos y Ernesto Chavana son los primeros confirmados para pelear en Ring Royale 2027, el evento de box entre personalidades del espectáculo producido por Poncho de Nigris.

La primera edición, realizada en 2026, fue un éxito en reproducciones y ahora el regiomontano comienza a organizar a los participantes del siguiente año.

Ring Royale 2027 ya tiene sus primeros confirmados

Ring Royale es un evento de box en el que personalidades de la farándula se enfrentan en un combate de tres rounds, mientras que la música de varios artistas se hace presente entre cada pelea.

Tras el éxito que significó la primera edición de este evento deportivo creado por Poncho de Nigris, ahora ya piensa en 2027 y confirma la pelea entre Óscar Burgos y Ernesto Chavana.

“Yo creo que terminando el Mundial ya nos enfocamos al 100 a Ring Royale. Mañana vamos a ver cartelera, mañana me junto en Monterrey con los socios y con el manager de los talentos y vamos a ver cartelera. La que sí les aseguro es Óscar Burgos y Ernesto Chavana, compadre”. Poncho de Nigris

Poncho aseguró que esta pelea es el “clásico regio de los conductores nocturnos de aquellas épocas” y mencionó que ya tiene a otros confirmados, como es el caso de Wendy Guevara, quien posiblemente se enfrentaría a Sergio Mayer, aunque esto aún no está confirmado.

También habló de la posibilidad de pelear contra Adrián Marcelo, mencionando que está pidiendo una cantidad de dinero irreal para participar y le pidió que acepte para complacer al público.

Óscar Burgos confirma su pelea

El conductor Óscar Burgos, quien da vida al Perro Guarumo, también confirmó que será uno de los peleadores de Ring Royale en una entrevista para Gustavo Adolfo Infante.

“Tengo 68 años, por eso también Poncho no estaba muy de acuerdo con que yo me subiera al ring, porque, como quiera, hay que entrenar bastante, se necesita mucha condición física, es un deporte arriesgado, de profesionales. Pero luego me dijo cuánto me podía pagar y entonces dije: ‘Okay, ¿cuándo empiezo a entrenar?’”. Óscar Burgos

Aún no se dan a conocer más detalles sobre la fecha en la que se realizará este evento ni quiénes más podrían formar parte de la cartelera, pero se espera que, pronto, el propio Poncho de Nigris lo informe en sus redes sociales.

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