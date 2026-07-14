“Carrie” regresa: revelan las primeras imágenes de la nueva serie

GENERANDO AUDIO...

“Carrie” llegará a la pantalla chica en otoño de este año. Foto: Prime Video

“Carrie”, la próxima serie original de Prime Video, se estrenará el otoño de este año y ya contamos con las primeras imágenes desde este lunes.

Basada en la icónica novela de Stephen King, con la visión del showrunner Mike Flanagan, la historia mostrará una reinvención audaz y contemporánea de este clásico que, por primera vez, llega a la televisión en este formato.

Your first look at Carrie, a new series from Mike Flanagan, based on Stephen King’s iconic debut novel. Coming this fall to Prime Video. pic.twitter.com/da0Z3xx0ot — Prime Video (@PrimeVideo) July 13, 2026

¿De qué va “Carrie”, la próxima serie de Prime Video?

A lo largo de ocho capítulos conoceremos a Carrie White, una adolescente que ha pasado toda su vida aislada en su casa junto a su madre sobreprotectora, Margaret.

Sin embargo, tras la muerte de su padre, la joven deberá asistir y enfrentarse al ambiente hostil de la preparatoria, donde deberá lidiar con un escándalo de acoso escolar que se vuelve viral y sacude a toda su comunidad.

Además de esto, así como la constante presión y la crueldad cotidiana de la era de las redes sociales, también experimentará el despertar de misteriosos poderes telequinéticos que emergen al mismo tiempo que atraviesa la adolescencia.

Cabe mencionar que la serie amplía el universo creado por Stephen King, así como profundiza en el desarrollo de sus personajes y conflictos.

“El resultado es una historia intensa y profundamente humana sobre la bondad frente a la crueldad, que plantea una inquietante pregunta: ¿estamos presenciando el origen de una heroína, de un monstruo o de algo mucho más complejo?”, destacó Prime Video.

¿Quiénes conforman el elenco de “Carrie”?

Summer Howell, elegida tras un extenso proceso de audiciones en el que participaron más de mil intérpretes, es la joven actriz que le da vida a Carrie White.

Además de ella, el elenco principal está conformado por:

Samantha Sloyan (“The Pitt”), como Margaret White

Siena Agudong (“Resident Evil”), quien interpretará a Sue Snell

Alison Thornton (“Fire Country”), que dará vida a Chris Hargensen

Joel Oulette (“My Life with the Walter Boys”), como Tommy Ross

Josie Tota (“The Buccaneers”), interpretando a Tina

Arthur Conti (“Beetlejuice Beetlejuice”), como Billy

Thalia Dudek (“The Running Man”) como Emaline

Amber Midthunder (“Prey”), que dará vida a la señorita Desjardin

Matthew Lillard (“Man of Tomorrow”), como el director Grayle

Además de escribir la serie, Mike Flanagan dirige cuatro episodios y se desempeña como productor ejecutivo junto a Stephen King. La producción corre a cargo de MGM Studios.

“Carrie”, un clásico del terror en la cultura pop

Publicada originalmente en 1974, “Carrie”, la novela debut de Stephen King, marcó el inicio de una carrera literaria cuyas obras han vendido más de 350 millones de ejemplares en todo el mundo.

La novela permaneció 14 semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Times y ha sido traducida a más de 35 idiomas.

Por su parte, la adaptación cinematográfica dirigida por Brian De Palma en 1976 consolidó el impacto cultural de la historia y obtuvo nominaciones al Premio de la Academia.

Precisamente este año se cumplen 50 años del estreno de la película protagonizada por Sissy Spacek, considerada una de las obras más influyentes del cine de terror.

“Carrie” se estrenará a través de Prime Video este otoño en más de 240 países y territorios.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.