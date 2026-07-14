Muere Mykee Leones, bailarín de Rauw Alejandro y Rosalía, a los 28 años

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Foto: IA

Michael-Anthony “Mykee” Leones Espino, bailarín que trabajó con Rosalía y Rauw Alejandro, murió a los 28 años en Miami, Florida, las autoridades lo habían reportado como desaparecido.

El bailarín, conocido como “Mykee”, fue localizado sin vida el pasado 13 de julio por las autoridades en el área de Southwest 162nd Avenue y Southwest 138th Terrace, confirmó la Oficina del Sheriff del Condado de Miami-Dade a Billboard.

Captura: rauwalejandro, Instagram

El joven había sido reportado como desaparecido luego de ser visto por última vez el pasado 12 de julio, alrededor de las 12:30 p.m., en el 14200 de Southwest 161st Court, en Miami.

Rauw Alejandro lamenta la muerte de Mykee

El cantante puertorriqueño Rauw Alejandro lamentó el fallecimiento del bailarín a través de sus historias de Instagram, donde detalló que trabajó con él durante ocho años como parte de su equipo.

“Todavía hay tantas cosas que decir, tantos pensamientos sin terminar… Ocho años compartiendo escenarios a tu lado. Ha sido una bendición, un privilegio y un honor haberte conocido en esta vida. Tu sonrisa y tu luz siempre permanecerán en mi corazón. Seguiremos bailando, riendo y cantando en la próxima. Descansa en paz, hermano. Michael Anthony, te queremos”. rauwalejandro, Instagram.

Como muestra de luto, Rauw Alejandro dejó únicamente una imagen negra en su perfil.

La desaparición de Mykee

La página de fans de Rosalía, rosaliavtspain, en Instagram, había solicitado apoyo para localizarlo mediante la ficha de búsqueda emitida por las autoridades.

En la publicación se detalló que era uno de los “motopapis”, ya que fue bailarín de Rosalía y de Rauw Alejandro.

“Este es el tipo de noticias que nunca nos gustaría compartir, pero hoy necesitamos vuestra ayuda. Mykee, uno de los motopapis, ha desaparecido y desde las autoridades nos piden colaboración para ayudar a encontrarlo”, se podía leer en la cuenta del club de fans.

Una vez que se hizo público su fallecimiento, la página compartió fotografías del bailarín, donde amigos y seguidores le dieron el último adiós.

En TikTok, el bailarín contaba con más de 54 mil seguidores, donde compartía videos de sus presentaciones bailando y cantando con Rauw Alejandro, así como otros proyectos en los que participaba.

Mykee también trabajó con Rosalía entre 2022 y 2023, durante la gira Motomami, donde formó parte del elenco del clip de “Despechá”.

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