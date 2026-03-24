Pandora celebra 40 años de trayectoria con un libro que revela imágenes e historias inéditas

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Pandora agradece a sus seguidores en estos 40 años. Foto: David Rubí

El grupo Pandora presentó ante los medios de comunicación y fans el libro “40 años”, en el que resumen, a través de fotografías e historias narradas en primera persona, las cuatro décadas de su trayectoria en el pop latinoamericano.

La presentación se llevó a cabo en el Museo Soumaya de la Ciudad de México donde fue moderadora Fernanda Familiar, amiga de las integrantes de la agrupación.

Libro “40 años” de Pandora llevó a grandes recuerdos

Pandora. Foto: David Rubí

Según Isabel Lascurain, el proyecto tardó más de un año de trabajo en materializarse, pese a que “tuvieron todo en contra”.

Eduardo Meade, quien encabezó el esfuerzo del proyecto desde el inicio y hasta el último detalle, explicó que el libro se distribuye a través de Amazon en México y Estados Unidos, aunque se analizan otras alternativas para que llegue a la mayor cantidad de fans posible.

“Lo que hemos hecho sigue siendo consumido por nuestro público”, aseguró Fernanda Meade al ser cuestionada sobre cómo han logrado mantenerse vigentes a lo largo de 40 años, periodo en el que cuentan con el respaldo del público, como quedó demostrado en su gira con Flans.

Por su parte, Isabel Lascurain confesó: “he llorado como un cochino” al hacer un ejercicio de memoria sobre los episodios incluidos en el anecdotario.

Isabel Lascurain. Foto: David Rubí

El trío de cantantes hizo gala de su carisma en su presentación donde también tuvieron un encuentro con el público. Revelaron que el texto incluye a Liliana, quien suplió durante un lapso a Fernanda Meade, que decidió tomar un camino paralelo a Pandora, pero regresó años después. También señalaron que es un libro catártico, en el que hablan con total honestidad.

Fernanda Meade. Foto: David Rubí

Los fans son para ellas el “barco que te hace estar en alta mar”, dijo Mayte Lascurain al agradecer el cariño de la gente en este viaje que ha sido su carrera musical. A manera de reflexión, recordaron cuando iniciaron en 1986 en “Siempre en Domingo”, y enviaron un mensaje a sus “yo del pasado”, reconociendo la disciplina y el mantenerse fieles a su género musical, sin caer en tendencias de moda, pero firmes en su historia.

Mayte Lascurain. Foto: David Rubí

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