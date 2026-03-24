Kany García iniciará su gira mundial en México, país al que llama su “segunda casa”

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Se presentará en el Palacio de los Deportes en CDMX. Foto: Alberto Estrada

Kany García comenzará su gira “Abriendo puertas” en la Ciudad de México (CDMX) el próximo 17 de abril, país donde inició su carrera musical.

Con 10 discos de estudio, la puertorriqueña resaltó que quería empezarla en el lugar donde comenzó su carrera y “eso fue aquí en la Ciudad México”, lo anterior lo dijo durante una conferencia de prensa.

La cantante mencionó que cuando estaban planeando la gira pensó en México, lugar que considera su “segunda casa” y finalizarla en su natal Puerto Rico.

“Estoy superemocionada de que sea de esta manera y sí me tiene también un poquito ansiosa de que sea en la Ciudad México, pero estamos preparados para eso”, destacó la intérprete de “Hoy ya me voy”.

Sobre el repertorio que ofrecerá durante su gira, con la cual visitará varias ciudades de México y países, la cantante mencionó que se vuelve complicada la selección de canciones cuando se tiene 10 álbumes y casi 20 años de carrera.

Recordó que se pone los zapatos del fan para decidir los temas, pero aseguró que va a recurrir a medlist y popurrís, para abarcar lo más posible.

“Será una combinación bien bonita desde el primer álbum hasta lo que está pasando ahora”, aseguró.

En cuanto a su público mexicano dijo que “tienen lo suyo”, son extremadamente intensos, lo cantan todo, pero también lo escuchan todo.

“Cuando eres cantautora y quieres contar cosas detrás de las canciones, pues también agradece a ese público que sabe escuchar”, expresó.

Kany García y sus colaboraciones

La cantante mencionó las colaboraciones que ha tenido a lo largo de su carrera, pero que en los últimos años ha tenido una fascinación por sus amigos que hacen regional como la que tiene con Yuridia.

“He creado como una conexión muy especial con cada una de las colaboraciones en el regional mexicano”, resaltó.

En cuanto si tendrá invitados especiales durante sus conciertos en México, Kany García no adelantó mucho, porque aseguró que aún no tiene nada planeado, ya que aún no ha cuadrado nada.

“Ahora me pondré a hacer las llamadas para ver quiénes me acompañan y a jalan al Palacio (de los Deportes) haciendo la primera fecha”, finalizó la cantante.

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