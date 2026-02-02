“Fue muy fuerte”: se incendia camioneta de influencers Ricardo Peralta y Doroteo en el desierto

GENERANDO AUDIO...

Ricardo Peralta y Doroteo sufrieron un accidente. Foto: Cuartoscuro / Archivo

Un accidente sorprendió a los influencers Ricardo Peralta y Doroteo, conocidos como Pepe y Teo, cuando se dirigían a ofrecer un show en Mexicali, Baja California, luego de que la camioneta en la que viajaban comenzara a incendiarse.

Fuerte video, se incendia camioneta de influencers

El video del incidente fue compartido por Ricardo Peralta, quien ganó notoriedad tras su participación en “La Casa de los Famosos México”. En las imágenes se observó una densa columna de humo negro elevándose en el cielo.

“No me lo puedo creer. Ya llegaron los bomberos, ahorita ya puedo articular porque ya me siento segura. Pero, ¿qué pasó? Estamos en el desierto. Fue muy fuerte”, dijo Ricardo en un video publicado en su cuenta de Instagram.

Posteriormente, el influencer señaló que, pese al susto, todo se encontraba bien y que no pasó a mayores, según relató en sus historias de la misma red social.

De acuerdo con medios locales, el incidente ocurrió en la carretera que conecta Tijuana con Mexicali, donde la camioneta presentó un desperfecto mecánico y comenzó a incendiarse. Al lugar arribaron elementos del cuerpo de Bomberos, quienes lograron sofocar el fuego.

Pese al incidente, el show de Pepe y Teo se llevó a cabo en el teatro del IMSS en Mexicali. En su presentación de Tijuana, no hubo lleno total.

