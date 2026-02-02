Gabriela Ortiz, quién es la académica mexicana de la UNAM que hizo historia en los Grammy 2026

GENERANDO AUDIO...

Ella es Gabriela Ortiz, la mexicana que triunfó en los Grammy | Foto: AFP

Gabriela Ortiz Torres, académica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), ganó tres galardones en los Premios Grammy 2026 este domingo 1 de febrero, incluyendo el de Mejor Composición Clásica Contemporánea por “Ortiz: Dzonot”.

Por esta razón, la institución académica mexicana felicitó a la compositora mexicana. “¡Felicidades! Su talento y trayectoria ponen en alto el nombre de México y de la UNAM!“, escribió.

¿Quién es Gabriela Ortiz Torres, ganadora del Grammy?

La Dra. Gabriela Ortiz Torres nació en la Ciudad de México en 1964 y estudió composición musical con Mario Lavista en el Conservatorio Nacional de Música, así como con Federico Ibarra en la UNAM, según el Programa de Maestría y Doctorado en Música de dicha institución.

En 1990 obtuvo la beca del Consejo Británico para cursar estudios de música con Robert Saxton en The Guildhall School of Music and Drama.

Dos años más tarde, recibió la beca de la UNAM para completar sus estudios de doctorado en música electroacústica con Simon Emmerson en la City University de Londres, Inglaterra.

Actualmente, la maestra Ortiz es profesora titular de la carrera en la Facultad de Música desde febrero de 2015, además tiene una antigüedad de 24 años como académica universitaria, según el Sistema Integal de Información Administrativa (SIIA) de la UNAM.

La universidad mexicana describe a Gabriela Ortiz Torres como una de las “mejores compositoras jóvenes de México, en cuyo lenguaje musical se descubre un sólido arraigo en las tradiciones musicales, a la vez que una sensibilidad por las vanguardias”.

“Su muy personal estilo combina tanto el arte culto y la música de jazz, como el folklore y la música vernácula, lo que produce sonoridades versátiles, ya un inmediatismo entretenido emparentado con la espontaneidad, ya la sofisticación y profundidad propias de una musicalidad altamente estructurada”, señala la UNAM.

Desentrañando el estilo de la mexicana ganadora del Grammy

La Facultad de Música (FaM) de la UNAM describió que su lenguaje musical logra una extraordinaria y expresiva síntesis de tradición y vanguardia.

“Combina el arte elevado, la música popular y el jazz en formas novedosas, frecuentemente refinadas y siempre personales”. FaM de la UNAM

Gabriela Ortiz Torres ha escrito música para danza, teatro y cine; además, ha colaborado activamente con poetas, dramaturgos e historiadores.

Por otro lado, su proceso creativo se centra en las conexiones entre cuestiones de género, justicia social, preocupaciones ambientales y la carga del racismo, así como la multiculturalidad por la globalización, el desarrollo tecnológico y las migraciones masivas.

Sus óperas se enmarcan en contextos políticos de gran complejidad, como la guerra contra las drogas en “Únicamente la verdad“, la migración entre México y Estados Unidos en “Ana y su sombra“, así como el movimiento estudiantil de 1968 en “Luciérnaga“.

Su música ha sido encargada e interpretada por prestigiosos conjuntos y orquestas como:

Filarmónica de Los Ángeles

Filarmónica de Nueva York

Orquesta Nacional de Bretaña

Orquesta Sinfónica de Cincinnati

Además, recibió el Primer Premio del Concurso Nacional de Música de Cámara Silvestre Revueltas, el Primer Premio del Concurso de Composición Alicia Urreta y el Premio Medalla Mozart.

En 2022, Ortiz fue nombrada curadora de la Iniciativa Musical Panamericana junto con la Filarmónica de Los Ángeles y Gustavo Dudamel. Actualmente es catedrática de composición en la UNAM.

Gabriela Ortiz y sus tres Grammys

Este domingo 1 de febrero, Gabriela Ortiz ganó el premio a la Mejor Composición Clásica Contemporánea por “Ortiz: Dzonot” en los Premios Grammy 2026.

“Este Grammy está dedicado a mi hija Elena y mi esposo Alejandro porque siempre están ahí cuando los necesito. Finalmente, este premio está dedicado a todas las mujeres valientes de México y el mundo que luchan contra la injusticia todos los días”. Gabriela Ortiz Torres

También recibió los premios a la Mejor Interpretación Coral y Mejor Compendio de Música Clásica por su trabajo en “Yanga”, interpretada por la Filarmónica de Los Ángeles y el Coro Maestro de Los Ángeles bajo la dirección de Gustavo Dudamel.

