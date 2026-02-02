Alejandro Sanz celebra el discurso de Bad Bunny en los Grammy: “Tengo el corazón lleno”

GENERANDO AUDIO...

Alejandro Sanz felicitó al cantante puertorriqueño. Foto: AFP

Alejandro Sanz, cantante español nominado al Grammy en la categoría Mejor álbum de pop latino por “Y ahora qué”, celebró el discurso que Bad Bunny dio contra la política migratoria de Estados Unidos.

A través de su cuenta de X, el intérprete compartió un video en el que se observa al puertorriqueño referirse a la situación que atraviesa el país, durante la gala principal de los Premios Grammy 2026.

“Somos humanos y somos americanos. También quiero decirle a la gente que sé que es difícil no odiar en estos días y pensé que a veces nos contaminamos. El odio se vuelve más poderoso con más odio. Lo único que es más poderoso que el odio es el amor.” Expresó Bad Bunny al recibir el premio a Mejor álbum de música urbana

¿Qué dijo Alejandro Sanz del discurso de Bad Bunny en los Grammy?

Fue durante la mañana de este lunes cuando Sanz compartió unas palabras relacionadas con el discurso del también ganador del Grammy a Mejor álbum del año.

“Tengo el corazón lleno con lo que pasó ayer. Felicidades a Bad Bunny por este hito tan grande y a todos los premiados. Pero, sobre todo, gracias por hacer que la música sea el altavoz de lo bueno, de lo bonito, de lo real, de lo humano, de la verdad” Escribió Alejandro Sanz

No solo fue Bad Bunny, la entrega de los Premios Grammy 2026 se vio marcada por distintos momentos en los que artistas como Billie Eilish, Gloria Estefan y Olivia Dean, entre otros, se expresaron contra el ICE y las acciones del Gobierno estadounidense.

