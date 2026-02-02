Bad Bunny, Billie Eilish y todas las potentes denuncias contra el ICE en los Grammy 2026: “No somos salvajes”

GENERANDO AUDIO...

Los Grammy 2026 estuvieron marcados por críticas al ICE | Fotos: AFP

La edición número 68 de los Premios Grammy se caracterizó por un discurso general en contra del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), incluyendo a Bad Bunny, Billie Eilish y Justin Bieber, quienes emitieron críticas y usaron botones con la leyenda “ICE Out“.

El asesinato de dos ciudadanos por parte de agentes federales en enero aumentó la tensión entre los estadounidenses por el servicio que se ha dedicado desde el año pasado a detener y deportar a migrantes de distintos países.

El poderoso discurso de Bad Bunny contra el ICE en los Grammy 2026

Bad Bunny, el gran ganador de la noche en los Grammy 2026, marcó la pauta de criticar al ICE durante la velada al aceptar uno de los primeros premios importantes.

“Antes de dar gracias a Dios, voy a decir ‘Fuera ICE’ (…) No somos salvajes, no somos animales, no somos extraterrestres. Somos humanos y somos estadounidenses”. Bad Bunny

El puertorriqueño ofreció dicho mensaje al recibir el Grammy al mejor álbum de música urbana, aunque volvería a subir al escenario en distintas ocasiones a lo largo de la noche.

Cabe destacar que Benito Martínez Ocasio, nombre real del cantante, será el protagonista del espectáculo del medio tiempo del Super Bowl LX el próximo domingo 8 de febrero.

Más comentarios en los Grammy 2026 contra el ICE

Billie Eilish

Billie Eilish, cantante estadounidense que conquistó el Grammy a la canción del año con “Wildflower”, dijo sentirse orgullosa, pero utilizó su tiempo en el palco para abordar el tema migratorio.

“Agradecida como estoy, honestamente no siento que necesito decir otra cosa que nadie es ilegal en una tierra robada (…) Es realmente difícil saber qué decir y qué hacer en este momento”. Billie Eilish

Cabe destacar que la compositora de 24 años portó el pin de “Fuera ICE” tanto en la alfombra roja como en la entrega de premios de este domingo.

“Me siento muy esperanzada en esta sala, y siento que necesitamos seguir luchando y hablando y protestando, y nuestras voces realmente importan“, agregó, aplaudida por la audiencia.

“Estoy asustada, estoy muy preocupada“, comentó Gloria Estefan a la agencia AFP tras bastidores tras ganar el Grammy al mejor álbum latino tropical.

“Lo que está pasando no es que están deteniendo a criminales. Esta es gente que tiene familias, que han contribuido a este país por décadas, niños pequeños. Hay cientos de niños en centros de detención. Es inhumano“, manifestó.

La cantante habló del tema tras ganar en los Premios Grammy 2026. Foto: AFP



“No reconozco a mi país en este momento”, agregó Estefan, quien nació en Cuba y emigró de bebé junto a su familia a Estados Unidos en 1960, luego de que Fidel Castro tomara el poder en la isla.

Olivia Dean

Olivia Dean, cantante de raíces guyanesas, recibió el Grammy a la mejor artista revelación. Durante su discurso, mencionó: “Quiero decir que estoy aquí como la nieta de una inmigrante”.

“Soy el producto del coraje, y pienso que esa gente (los inmigrantes) merecen ser celebrados. No somos nada sin el otro”, agregó Dean, quien ha citado a su abuela como una gran influencia.

Shaboozey

“Los inmigrantes construyeron este país”, afirmó Shaboozey, estrella emergente del country, tras ganar el Grammy a la Mejor interpretación country de dúo o grupo.

“Esto es para ellos, para todos los hijos de inmigrantes. Esto también es para aquellos que vinieron a este país en busca de mejores oportunidades para formar parte de una nación que prometía libertad para todos e igualdad de oportunidades para todos aquellos dispuestos a trabajar por ello”. Shaboozey

El artista se describió a sí mismo como “hijo de inmigrantes” y reconoció: “Gracias por traer aquí su cultura, su música, sus historias y sus tradiciones. Ustedes le dan color a Estados Unidos“.

Gonzalo Rubalcaba

El pianista cubano Gonzalo Rubalcaba ganó el Grammy al álbum de jazz latino, utilizando el escenario como una plataforma para pedir respeto a los migrantes latinoamericanos en Estados Unidos.

“Me gustaría pedir amor, apoyo y respeto a todos los latinos y extranjeros que vienen a este país a trabajar”, manifestó.

Imagen: AFP

SZA

La cantante de R&B SZA compartió el premio al disco del año con Kendrick Lamar y también hizo un comentario de carácter político sobre la realidad estadounidense.

“Es increíblemente distópico que estemos vestidos de gala y podamos celebrar los galardones (…) mientras hay gente a la que secuestran y disparan en la cara en la calle”. SZA

“Es una sensación extraña, y creo que muchos de nosotros no sabemos muy bien cómo sentirnos en este momento, aparte de rabia y desesperanza”, señaló.

Finalmente, destacó: “No quiero que todo el mundo caiga en la desesperación, porque cuando se pierde (…) la moral, el cambio se vuelve imposible”.

Justin Bieber y más estrellas muestran el botón de “ICE Out”

Bad Bunny y las estrellas de la música antes mencionadas no fueron las únicas en denunciar las acciones del ICE.

Entre los trajes de Valentino, Chanel y Saint Laurent que se vieron en la alfombra roja, muchos de los asistentes añadieron una insignia con la consigna “Fuera ICE” a sus atuendos.

Entre ellos se encontraban la poderosa pareja formada por Justin y Hailey Beiber.

Foto: AFP

La veterana cantante Joni Mitchell.

Foto: AFP

El cantante estadounidense Jordan Tyson.

Foto: AFP

La actriz y cantante Helen J. Shen.

Foto: AFP

De esta forma, los Grammy 2026 se convirtieron en una plataforma para elevar una denuncia colectiva contra el ICE.

