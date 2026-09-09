Gala Montes también sale de “Malinche El Musical”

GENERANDO AUDIO...

Gala Montes queda fuera de Malinche por tiempo indefinido. FOTO: Cuartoscuro

“Malinche El Musical” informó este martes que la participación de Gala Montes en la producción será pospuesta de manera indefinida.

La producción agradeció a la actriz y cantante el tiempo que dedicó al proyecto durante esta primera etapa, así como su entusiasmo y profesionalismo. Además, señaló que mantiene abierta la posibilidad de trabajar nuevamente con Gala Montes más adelante.

El espectáculo musical de gran formato de Nacho Cano, confirmó que la participación de Gala Montes se pospone de manera indefinida sin detallar las razones que llevaron a tomar esta decisión.

La producción tampoco informó si existe una fecha prevista para que Gala Montes pueda incorporarse posteriormente al espectáculo ni dio detalles sobre quién ocupará su lugar.

El mensaje únicamente señala que las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones con la artista.

Comunicado Malinche.

“Las puertas de Malinche permanecerán abiertas para explorar futuras colaboraciones”, señaló el espectáculo en el mensaje difundido este martes.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento