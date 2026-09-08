Harry y Meghan se sorprenden por carta del rey Carlos III tras su regreso a Reino Unido

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Harry y Meghan regresan a Reino Unido Foto: AFP

El príncipe Harry y Meghan Markle se mostraron sorprendidos después de conocer el contenido de una carta del rey Carlos III, en la que se establece el trato que deberán recibir los duques de Sussex tras su regreso al Reino Unido, según el medio “CNN”.

En dicho documento se aclara que deben continuar siendo tratados como “ciudadanos particulares”, a pesar de volver a Reino Unido.

En la carta también se recordó cómo en enero de 2020 los duques de Sussex renunciaron a desempeñar funciones oficiales en representación y dejaron de ser miembros activos de la Familia Real.

Es por este motivo que el Palacio de Buckingham aclaró que esta situación no ha cambiado. “No hay cambios en el estatus actual de los duques de Sussex”, se puede leer.

La situación de Harry y Meghan con la Corona

Estas aclaraciones se producen ante las dudas de determinar el modo en que deben ser tratados Harry y Meghan tras su regreso. La carta del rey Carlos III busca dejar claro que su situación ante la Casa Real permanece sin cambios, pese a que nuevamente se encuentran en Reino Unido.

Asegurando que no han retomado sus funciones como integrantes activos de la monarquía, incluso sus actividades de beneficencia deben ser consideradas como un asunto personal y privado.

La carta del rey Carlos III explica que la pareja debe ser tratada como ciudadanos particulares y que cualquier asunto administrativo relacionado con ellos deberá enviarse directamente a su oficina, “que seguirá operando de forma independiente a la Casa Real”.

Cabe mencionar que esta carta fue emitida después de que Harry solicitara al Ministerio del Interior que restablezca la protección financiada por los contribuyentes para él y su familia, la cual fue reducida tras renunciar a sus funciones en la Casa Real y mudarse a Norteamérica en 2020.

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