Festival de Cine Alemán inaugurará su edición 25 con una experiencia única alrededor de “Metrópolis”

GENERANDO AUDIO...

Participarán Denise Gutiérrez, Mike Sandoval y Quique Rangel. Foto: Alberto Estrada

El cine alemán celebrará su legado y su vigencia con una gala de inauguración que tendrá como protagonista a “Metrópolis”, la obra maestra de Fritz Lang cuya visión futurista, a casi un siglo de su estreno, continúa dialogando con problemáticas del presente.

La función especial se realizará el próximo 24 de septiembre en el Teatro Esperanza Iris y tendrá como elemento distintivo una musicalización en vivo creada especialmente para esta ocasión.

Para esta presentación, el festival reunirá al proyecto Dos Contrabajos, integrado por Mike Sandoval y Quique Rangel, junto con la cantante Denise Gutiérrez, de Hello Seahorse!, quienes desarrollaron una composición original para acompañar la proyección.

Festival de Cine Alemán inaugurará su edición 25 con “Metrópolis”

La propuesta busca establecer un diálogo entre las imágenes del cine mudo y una interpretación sonora contemporánea, construida a partir de la improvisación y la exploración de nuevas posibilidades para el contrabajo y la voz.

La invitación para musicalizar “Metrópolis” representó para ellos la oportunidad de llevar esa búsqueda al terreno cinematográfico y sumar, por primera vez en este proyecto, la voz humana cantada de Denise.

Gutiérrez recordó que anteriormente había participado con Hello Seahorse! en una actividad vinculada con el festival, experiencia que incluso derivó posteriormente en nuevas canciones para el grupo.

Por ello, consideró que regresar a este espacio para trabajar ahora junto a Dos Contrabajos representa una nueva oportunidad de crecimiento artístico y de exploración entre distintas disciplinas.

“Es una exploración sumamente retadora”, explicó Gutiérrez al hablar del encuentro entre los dos contrabajos y su voz.

Para la cantante, estos instrumentos pueden funcionar como una especie de piso sonoro desde el cual la voz se desplaza hacia otros registros.

Además, destacó que lo que ocurrirá durante la función será irrepetible, debido a que la música se construirá en tiempo real mientras los artistas experimentan con las imágenes y la narrativa de la película.

Festival de Cine Alemán: una nueva mirada a “Metrópolis”

El proceso creativo comenzó con una revisión profunda de “Metrópolis”. Aunque los músicos ya conocían fragmentos o habían visto la cinta anteriormente, regresar a ella con una mirada distinta les permitió identificar personajes, atmósferas y momentos narrativos que podían convertirse en puntos de partida para la improvisación.

Quique Rangel reconoció que, hasta aceptar la invitación, nunca había visto la película completa, por lo que el proyecto le permitió descubrir nuevamente una obra que ha trascendido al cine y cuya estética permanece presente en la cultura popular.

Uno de los aspectos que más sorprendió a Rangel fue comprobar la vigencia de los temas planteados por Fritz Lang: la relación entre los seres humanos, las diferencias entre grupos y clases sociales y el papel de la tecnología como herramienta de comunicación o como elemento capaz de generar nuevas tensiones.

La intención será que los contrabajos no se limiten a subrayar las acciones, sino que también construyan ambientes y acompañen las diferentes atmósferas en las que se desarrolla la historia.

Así será la musicalización de “Metrópolis” en el Festival de Cine Alemán

Por su parte, Mike Sandoval se acercó nuevamente a la película escuchando la partitura original de Gottfried Huppertz, concebida para la obra de Lang.

El músico explicó que conocer ese trabajo le permitió identificar algunos de sus leitmotivs y comprender cómo la música podía convertirse en otro personaje de la película, aunque posteriormente decidió dejar atrás esa referencia para imaginar cómo podría sonar Metrópolis desde la actualidad.

La improvisación será, por ello, uno de los ejes fundamentales de la presentación. Para Sandoval, improvisar no significa llegar sin preparación, sino hacerlo a partir de un conocimiento previo de la obra y de una serie de puntos de encuentro que permitan reaccionar ante lo que ocurre en pantalla.

El Festival de Cine Alemán, que cumple 25 años, se realizará del 24 de septiembre al 3 de octubre, donde se proyectarán más de 40 cintas y cortometrajes, en diferentes sedes como el Goethe-Institut Mexiko y el Cine Tonalá, entre otros.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.