Gala Montes sale voluntariamente de “La Casa de los Famosos México 2026” tras casi dos días

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Foto: Cuartoscuro/Archivo

Gala Montes salió voluntariamente de “La Casa de los Famosos México” a casi dos días de haber ingresado al reality, informó el programa a través de sus redes sociales durante la tarde de este martes.

Sin especificar las razones por las que la actriz y cantante decidió abandonar el programa, la producción le deseó el mejor de los éxitos en sus futuros proyectos.

“Informamos a nuestros seguidores que Gala Montes decidió voluntariamente salir de ‘La Casa de los Famosos México‘ y, con ello, terminar su participación”, destacó el comunicado.

¿Por qué regresó Gala Montes a La Casa de los Famosos México?

Gala Montes regresó al programa el domingo 6 de septiembre para ocupar el lugar que dejó Aldo Rendón, quien salió por motivos de salud.

Sin embargo, su regreso también tenía un significado personal, pues se trataba de una nueva oportunidad para buscar la victoria que, según ella, se le escapó durante su primera participación durante la segunda temporada del programa.

Al ingresar nuevamente a la casa, recordó que terminó en tercer lugar en aquella edición y aseguró que consideraba que debió ganar. Incluso explicó que es una persona a la que le gusta intentarlo de nuevo cuando pierde.

“Yo sí quiero ganar y siento que debí haber ganado la otra casa”, comentó durante su regreso.

También señaló que para ella la experiencia dentro del show no se reduce al premio económico, sino que el verdadero valor está en todo lo que ocurre durante el camino, desde las relaciones que se construyen hasta las experiencias que se viven dentro de la casa.

¿Qué se sabe sobre la salida de Gala Montes?

La salida de Gala Montes generó especulaciones sobre lo que habría ocurrido dentro de la casa.

Ante la falta de una explicación oficial, en redes sociales comenzó a circular una versión sobre el estado emocional de la actriz. La cuenta Chamonic3 aseguró que habría sufrido un fuerte ataque de ansiedad antes de dejar el reality e incluso señaló que esta situación habría provocado su salida.

La versión tomó fuerza en medio de los comentarios que ya habían surgido alrededor del regreso de Gala. Luego de que la actriz volviera a la casa, su madre, Crista Montes de Oca, había expresado públicamente su preocupación por la decisión de su hija y cuestionado que nuevamente se expusiera dentro del reality.

“Como madre, quiero expresar que no estoy de acuerdo con la manera en que están exponiendo a Gala. Sé que es mayor de edad y respeto que, por ahora, no quiera recibir mi ayuda ni tener acercamiento conmigo; sin embargo, eso no elimina mi preocupación por su bienestar”, destacó en su cuenta de Instagram.

También agregó que la producción tiene la responsabilidad de cuidar a los artistas y resaltó que no todo debe convertirse en espectáculo. “Ni Gala ni ninguna persona debería ser exhibida cuando su integridad y dignidad pueden estar en riesgo”.

Pese a que aún no se dan a conocer las causas por las que abandonó voluntariamente el programa, su salida sorprendió a los seguidores del show, quienes en redes sociales han expresado distintas opiniones al respecto.

¿Quién es Gala Montes?

Conocida artísticamente como Gala Montes, es una actriz y cantante mexicana nacida en la Ciudad de México el 4 de agosto de 2000.

Inició su carrera como actriz infantil, debutando en la televisión con la serie “La niñera” en 2007, sumando en su filmografía diversas producciones televisivas y cinematográficas, destacando en proyectos como “El señor de los cielos”, “Diseñando tu amor:, así como “La mexicana y el güero”.

En paralelo a su carrera actoral, incursionó en la música en 2018 con el lanzamiento de sus sencillos.

Asimismo, muchos la recuerdan por su participación en “La Casa de los Famosos”, donde vivió una polémica pelea con Adrián Marcelo.

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