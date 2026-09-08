Ramón Ayala encabezará festejos del Grito de Independencia en Chihuahua

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Ramón Ayala, en concierto. Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de Chihuahua se prepara para los festejos del Grito de Independencia y este año contará con la presencia de Ramón Ayala, el “Rey del Acordeón”, para celebrar las Fiestas Patrias en la capital del estado.

Ramón Ayala ofrecerá concierto gratuito por el Grito en Chihuahua

El próximo 15 de septiembre se realizará un concierto gratuito en la Plaza del Ángel para festejar el tradicional Grito de Independencia en la ciudad de Chihuahua. En esta edición, Ramón Ayala será el acto principal, acompañado de otros actos musicales.

Otros artistas que participarán en el evento son Joss Favela, Narce Dalia, así como La Etiqueta, Charly Díaz y su Rebelión Norteña; Alex Ruiz y el Concierto Sinfónico del Despecho.

Además de la música, las Fiestas Patrias también contarán con un show de pirotecnia. La invitación está abierta para todos los ciudadanos y se les recuerda que el evento comienza a partir de las 17:00 horas.

Transporte gratuito para las personas que asistan a los festejos del Grito en Chihuahua

Para facilitar la movilidad de los asistentes a los festejos, el servicio de transporte Bowí ofrecerá servicio gratuito de las 19:00 horas del 15 de septiembre a las 2:00 horas del 16 de septiembre.

Las autoridades también informaron que por motivos de seguridad permanecerán cerradas las estaciones las estaciones Fuentes Danzarinas, Juárez, Catedral, Niños Héroes y Trébol, ubicados en el primer cuadro de la ciudad.

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