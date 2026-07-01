Galilea Montijo genera preocupación por su rostro en redes sociales

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Galilea Montijo genera preocupación en sus fans por su rostro. Foto: Getty



Galilea Montijo realizó un video promocional para la nueva temporada de La Casa de los Famosos, donde varios de sus seguidores mostraron preocupación, asegurando que su rostro y forma de hablar no eran comunes.

Aunque la presentadora no ha mencionado nada sobre estos comentarios, algunos de los usuarios la critican, señalando posibles cirugías estéticas, mientras otros fueron los que defendieron su aspecto.



Rostro de Galilea Montijo genera preocupación

Fue en un video promocional de la nueva temporada de La Casa de los Famosos donde la conductora apareció, lo que generó preocupación entre sus seguidores, pues los comentarios sobre su aspecto no se hicieron esperar.

Señalar que el motivo del clip era el consejo que Galilea le ofrecía a los nuevos habitantes de la casa más famosa de México, previo a que se dé a conocer de quién se trata.

“Que entren sin estrategias. Amo cuando todo el mundo dice: ‘Voy a entrar con esta estrategia, me voy a llevar bien con todo el mundo’. Créanme, eso a los tres días se les olvida… ¡sin estrategias!”

Galilea Montijo

Sobre su aspecto, cuentas de redes sociales dedicadas a la información del espectáculo, como lo es ‘La Tía Sandra’, compartieron el video del promocional, señalando a María del Mar Guerra como “la responsable del nuevo rostro” de la conductora de televisión.

Asimismo, se confirma que ella seguirá siendo la presentadora principal de “La Casa de los Famosos”, uno de los reality shows con mayor audiencia en la televisión abierta actualmente.

Galilea regresa a “La Casa de los Famosos”

El reality show “La Casa de los Famosos” está de regreso en una nueva temporada y recientemente confirmó a Galilea como su conductora principal nuevamente.

También se ha dado a conocer que junto a ella regresarán Odalys Ramírez y Diego de Erice.

Por su parte, la lista de los habitantes aún no se ha revelado, pero algunos rumores indican que algunos de los participantes serían:

Yahir

Gaby Platas

Mariana Ávila

Sylvia Pasquel

Marco Fabián

Armando Hernández

Salvador Zerboni

Cynthia Klitbo

Alberto Agnesi

Adriano Zendejas

Hasta el día de hoy, la lista de los habitantes del reality no se ha dado a conocer oficialmente, por lo que se espera que se indique quiénes participarán en los próximos días. Lo único confirmado es el estreno del programa el próximo domingo 26 de julio a las 8:30 p.m.

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