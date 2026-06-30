Mi Banda El Mexicano, Grupo Cañaveral y más; ¿dónde serán los conciertos tras el México vs Ecuador?

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Foto: Cuartoscuro

Luego del México vs Ecuador, la fiesta del Mundial 2026 continuará en la Ciudad de México (CDMX) con tres conciertos gratuitos en distintos puntos de la capital.

Mi Banda El Mexicano de Germán Román, Triciclo Circus Band, Grupo Cañaveral de Humberto Pabón y Banda Cuisillos serán los encargados de poner el ambiente una vez que concluya el encuentro de dieciseisavos de final, de acuerdo con el Gobierno capitalino.

Si planeas ver el partido en alguno de los 18 Festivales Futboleros o en las 39 pantallas instaladas desde el Zócalo hasta la Diana Cazadora, en Unotv.com te contamos dónde serán los conciertos y todos los detalles para este martes 30 de junio.

¿Dónde serán los conciertos gratuitos tras el México vs Ecuador?

La celebración comenzará una vez que termine el partido entre México y Ecuador con tres escenarios distribuidos en distintos puntos de la capital.

En el Monumento a la Revolución se presentarán Triciclo Circus Band y Mi Banda El Mexicano de Germán Román, quienes pondrán el ambiente para quienes decidan seguir la fiesta en el centro de la ciudad.

Por otro lado, el Grupo Cañaveral de Humberto Pabón ofrecerá un concierto gratuito en el Estacionamiento del Palacio de los Deportes, mientras que Banda Cuisillos hará lo propio en El Caballito, ubicado sobre Paseo de la Reforma y Bucareli.

¿Dónde ver el partido México vs Ecuador en la CDMX?

Para que nadie se quede sin vivir el encuentro, el Gobierno capitalino instalará 39 pantallas distribuidas desde el Zócalo hasta la Fuente de la Diana Cazadora.

Además, habrá 18 Festivales Futboleros en diferentes alcaldías de la ciudad, donde las personas podrán seguir el partido de forma gratuita, acompañadas de actividades recreativas y culturales.

Los festivales estarán ubicados en:

Parque La Bombilla

UTOPÍA Meyehualco

Parque Tezozómoc

Deportivo Vivanco

Unidad Independencia

Campos Revolución

Deportivo Xochimilco

Central de Abasto

Deportivo San Mateo Tlaltenango

Bosque de Tláhuac

Deportivo Hermanos Galeana

Deportivo San Francisco Tecoxtpa

Parque de la Consolación

Parque Las Américas

UTOPÍA Mixiuhca

UTOPÍA Eduardo Molina

Bajo Puente Tacuba

Estacionamiento del Palacio de los Deportes

Habrá pantallas gigantes en Reforma y el Centro Histórico

En el Centro Histórico se colocarán nueve pantallas en calles como 20 de Noviembre, Pino Suárez, Palma y 5 de Mayo.

Mientras tanto, el corredor de Paseo de la Reforma contará con una pantalla gigante en el Ángel de la Independencia, cuatro pantallas de gran formato, otras 22 pantallas adicionales, módulos de atención ciudadana y zonas de sanitarios para atender a los asistentes.

Las autoridades también recomendaron el Monumento a la Revolución como uno de los mejores puntos para disfrutar el encuentro en familia, debido a que contará con espacios pensados para personas de todas las edades.

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