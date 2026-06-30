Actriz de “Rubí” cuenta cómo sobrevivió a terremotos en Venezuela: “Pensé que era el último día de mi vida”

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Kimberly Dos Ramos pensó que era su último día. Foto: Getty Images

Kimberly Dos Ramos compartió cómo vivio los terremotos de 7.2 y 7.5 de magnitud que sacudieron Venezuela el pasado 24 de junio. La actriz, recordada por su participación en la miniserie “Rubí” de 2020, confesó que nunca antes había experimentado un miedo similar.

“Pensé que era el último día de mi vida, en 34 años yo no nunca había tenido este sentimiento. (…) Gracias a Dios estoy viva, estoy a salvo y estoy aquí para contarlo”. Kimberly Dos Ramos, actriz

Kimberly Dos Ramos relata cómo vivió el terremoto en un edificio de 19 pisos

Durante una entrevista para el programa “Desiguales” de Univisión, la actriz venezolana contó que el movimiento la sorprendió mientras asistía a un evento en el piso 19 de un edificio.

Kimberly recordó que, conforme el edificio se sacudía, comenzaron a desprenderse partes del techo y a romperse cristales, mientras decenas de personas intentaban comprender lo que estaba ocurriendo.

“Nunca había vivido algo así. El techo ya se estaba empezando a caer, los vidrios, los espejos”. Kimberly Dos Ramos, actriz

En medio del caos, decidió mantener la calma para apoyar a una mujer que estaba desesperada porque no tenía noticias de su hija.

“Mi pensar fue: yo me tengo que calmar y ayudarla a ella, porque está pasando por una situación peor; es madre y yo no lo soy”. Kimberly Dos Ramos, actriz

La actriz agregó que durante esos minutos se aferró a la cruz que siempre lleva consigo y comenzó a orar junto con las demás personas que permanecían atrapadas.

Aunque logró salir ilesa, Kimberly confesó que el temor no ha desaparecido debido a las constantes réplicas que siguen registrándose en distintas zonas del país. “Todos estamos en estado de alerta. El cuerpo todavía no asimila el shock que vivimos”, señaló.

Por otra parte, reveló que junto con su pareja ha participado en la entrega de alimentos, agua y ropa para las familias afectadas por la tragedia.

Uno de los momentos que más la marcó ocurrió cuando finalmente logró salir del edificio y pudo comunicarse con su mamá. “La llamé y le dije: ‘Mamá, estoy viva. Estoy viva para contarte que sobreviví esto. No entiendo cómo, pero estoy viva'”, recordó.

Finalmente, Kimberly agradeció las muestras de apoyo que ha recibido Venezuela e hizo un llamado a seguir respaldando a las organizaciones que brindan ayuda humanitaria, al considerar que miles de familias aún necesitan alimentos, agua y artículos de primera necesidad mientras continúan las labores de rescate.

Así avanza la emergencia en Venezuela

Los terremotos registrados el 24 de junio continúan dejando un panorama devastador. De acuerdo con estimaciones de la ONU, la emergencia ha dejado al menos mil 700 personas fallecidas y cerca de 50 mil desaparecidas, mientras brigadas de rescate siguen buscando sobrevivientes.

Además, una evaluación preliminar difundida por la NASA, basada en imágenes satelitales, calcula que casi 59 mil edificios podrían haber resultado dañados o destruidos, principalmente en el estado de La Guaira, una de las zonas más afectadas por los sismos.

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