Elliot Page impacta con su físico más atlético tras intenso entrenamiento

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El actor transgénero sorprendió con su cambio físico. Foto: Gettyimages

Elliot Page, actor transgénero, impresionó a sus seguidores luego de aparecer con una notable transformación física; el actor fue captado durante un entrenamiento de boxeo luciendo un cuerpo mucho más musculoso y definido, una preparación que también coincide con su participación en la próxima película de Christopher Nolan, “The Odyssey”.

En un video difundido recientemente, el intérprete muestra parte de su rutina en un gimnasio de boxeo, donde destaca el trabajo físico que ha realizado en los últimos meses. Su apariencia llamó la atención en redes sociales, donde varios usuarios comentaron el cambio respecto a proyectos anteriores.

¿Cómo es el cambio físico de Elliot Page?

De acuerdo con el medio estadounidense TMZ, Elliot Page empezó a practicar boxeo para interpretar un nuevo papel. Debido a ello, el actor construyó un físico moldeado por músculos y fuerza que es notorio en sus últimas publicaciones en Instagram.

Dentro de los post, se observa como el actor ha dejado la cintura que lo caracterizó como Ellen Page, transformándolo en un esculpido abdomen de acero.

Aunque muchos relacionaron la transformación con su participación en “The Odyssey”, donde dará vida a Sinon, fuentes cercanas al actor señalaron que el entrenamiento comenzó porque interpretará al periodista transgénero y boxeador amateur Thomas Page McBee, protagonista de la adaptación cinematográfica de su libro “Man Alive: A True Story of Violence, Forgiveness and Becoming a Man”.

Gracias a que ambos proyectos se desarrollan en un periodo similar, el actor ha podido aprovechar la preparación física para sus dos personajes.

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