Crossover épico: Spider-Man conoce a Lionel Messi en nuevo spot de “Brand New Day”

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Los mundos chocan. Foto: Sony Pictures

Spider-Man y Lionel Messi protagonizaron uno de los cruces más inesperados entre el mundo geek y el futbol. La mañana de este 30 de junio, Sony Pictures sorprendió a los fans con un spot promocional de “Spider-Man: Brand New Day”, en el que el superhéroe interpretado por Tom Holland comparte pantalla con el capitán de la selección argentina en una divertida historia ambientada en Nueva York.

Mientras “el astro argentino” mantiene la mira puesta en conquistar una segunda Copa del Mundo, el capitán hace una inesperada parada en la Gran Manzana para buscar al “amigable vecino” Spider-Man utilizando el Spidey Tracker, el mapa interactivo que forma parte de la campaña promocional de la nueva cinta.

El crossover que nadie esperaba pero todos necesitábamos: Spider-Man y Messi se conocen

El clip inicia con Peter Parker, interpretado por Tom Holland, hablando por teléfono dentro de una tienda cuando escucha que alguien entra al establecimiento. Al voltear, descubre que se trata de Lionel Messi, lo que provoca que, por la sorpresa, termine tropezando y cayéndose al suelo.

Tras levantarse, Peter no puede ocultar su emoción y le pregunta si realmente es Messi. El dueño del local, con tono irónico, responde que eso ya lo sabe todo el mundo. Posteriormente, el futbolista argentino habla en español y revela que está buscando a Spider-Man utilizando un “Spidey Tracker”.

Peter, intentando mantener el secreto de su identidad, le pide que espere unos segundos mientras sale del lugar. Poco después aparece el superhéroe vestido y pregunta directamente si lo estaba buscando.

Messi responde afirmativamente y, casi de inmediato, Spider-Man le hace una inesperada propuesta: “¿Quieres volar?”. Aunque el futbolista luce confundido por un instante, acepta la aventura.

La escena final muestra a ambos recorriendo los cielos de Nueva York mientras Spider-Man se balancea entre los edificios con sus telarañas, regalando una imagen que pocos imaginaron ver y que ya comenzó a generar conversación entre los fanáticos de Marvel y del futbol antes del estreno de “Spider-Man: Brand New Day”.

¿Qué es Spidey Tracker y por qué Lionel Messi busca a Spider-Man?

La aparición de Lionel Messi en el nuevo avance de la cuarta cinta de Holland tenía como finalidad promocionar el “Spidey Tracker“, una nueva plataforma interactiva creada como parte de la campaña promocional de la película.

Se trata de un mapa digital que permitirá a los fanáticos seguir las apariciones de Spider-Man durante los meses previos al estreno. A través de esta experiencia, los usuarios podrán descubrir distintos puntos donde el héroe será visto, además de acceder a entrevistas con el elenco, videos exclusivos, activaciones especiales, contenido de creadores de internet y sorpresas ocultas conocidas como Easter Eggs.

Cabe destacar que dentro de la cinta que se estrena el próximo 29 de julio, el Spidery Tracker existe y al igual que en la publicidad, este sirve para rastrear al arácnido.

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