George Michael, Charlie Chaplin, Dulce y otros famosos que murieron en Navidad

Famosos que murieron en Navidad. Foto: Getty / Cuartoscuro

La Navidad suele asociarse con reuniones familiares, alegría y buenos deseos, pero en la historia del mundo del espectáculo también es recordada como una fecha de profundo impacto emocional, marcada por la muerte de artistas que dejaron huella en la música, el cine y la televisión.

Diciembre, en general, es un mes especialmente luctuoso en la historia reciente, desde el asesinato de John Lennon hasta el fallecimiento de Vicente Fernández, es un periodo que concentra fechas dolorosas. Aun así, el 24 y 25 de diciembre destacan como días en los que la muerte de famosos ha sacudido al público y a la industria.

George Michael

El cantante británico George Michael, integrante del icónico dúo Wham!, murió el 25 de diciembre de 2016, a los 53 años de edad.

“Con enorme tristeza podemos confirmar que nuestro querido hijo, hermano y amigo George ha fallecido pacíficamente en su hogar durante el periodo navideño. La familia pide privacidad respecto a este momento difícil”, informó entonces su representante en un comunicado oficial.

George Michael alcanzó la fama mundial con Wham! gracias a éxitos como Wake Me Up Before You Go-Go y Careless Whisper, y más tarde consolidó una exitosa carrera como solista. A lo largo de su trayectoria vendió más de 120 millones de discos en todo el mundo, convirtiéndose en una de las figuras más influyentes del pop.

La cantante mexicana Dulce falleció el 25 de diciembre de 2024, a los 69 años, luego de una prolongada hospitalización.

De acuerdo con personas cercanas, la intérprete pasó la Nochebuena en el hospital, animada, acompañada de sus seres queridos e incluso compartiendo una cena especial. Un año antes había sido diagnosticada con cáncer de riñón y sometida a una cirugía para retirarle un tumor.

Aunque se mantuvo optimista y con deseos de volver a los escenarios, meses después sufrió una recaída de la que ya no logró recuperarse, apagándose en plena Navidad.

Tony Ocasio

El cantante Tony Ocasio, integrante del grupo Los Chicos, murió de manera repentina el 24 de diciembre de 2025, supuestamente víctima de un infarto, a los 58 años.

La noticia conmocionó al medio artístico y a los seguidores de la agrupación, Chayanne, quien compartió escenario y amistad con Ocasio en su juventud, reaccionó en redes sociales con un mensaje en el que recordó las múltiples anécdotas que vivieron juntos.

La muerte de Tony Ocasio marcó la segunda pérdida de un integrante de Los Chicos, tras el fallecimiento previo de Migue Santa.

Charlie Chaplin

Charlie Chaplin, una de las figuras más influyentes en la historia del cine, falleció el 25 de diciembre de 1977, a los 88 años, en su residencia de Corsier-sur-Vevey, Suiza.

Conocido mundialmente por crear al entrañable personaje de Charlot, Chaplin revolucionó el lenguaje cinematográfico durante la era del cine mudo, combinando comedia, crítica social y sensibilidad humana.

Fue actor, director, guionista, productor y compositor, una versatilidad que lo convirtió en un referente absoluto del séptimo arte.

Su muerte en Navidad fue recibida con homenajes alrededor del mundo, aunque llevaba varios años retirado por problemas de salud, su legado seguía vivo y hoy es considerado un pilar fundamental del cine moderno.

James Brown

El cantante estadounidense James Brown murió el 25 de diciembre de 2006, a los 73 años, en Atlanta, Georgia, a causa de una insuficiencia cardíaca derivada de una neumonía.

Apodado The Godfather of Soul, Brown fue una figura clave en la música del siglo XX. Su estilo rítmico, su energía en el escenario y su influencia en el desarrollo del funk marcaron a generaciones enteras de artistas, desde Prince hasta Michael Jackson.

Su fallecimiento en pleno día de Navidad provocó una ola de reacciones en la industria musical. Fans y colegas lamentaron que una de las voces más influyentes de la música afroamericana se apagara justo en una fecha asociada a la celebración y la esperanza.

Eartha Kitt

La cantante y actriz Eartha Kitt falleció el 25 de diciembre de 2008, a los 81 años, en Weston, Connecticut, tras una larga batalla contra el cáncer de colon.

Dueña de una voz inconfundible y una personalidad arrolladora, Eartha Kitt construyó una carrera multifacética en la música, el cine, el teatro y la televisión. En la cultura popular es recordada especialmente por su interpretación de Catwoman en la serie Batman de los años sesenta.

Su muerte en Navidad fue especialmente simbólica, pues se trató de una artista que rompió barreras raciales y artísticas en Hollywood. Su legado permanece como el de una mujer adelantada a su tiempo, elegante y profundamente influyente.

