Muere Tony Ocasio amigo de Chayanne; el cantante comparte triste mensaje

Amigo de Chayanne fallece. Foto: Getty

Tony Ocasio, amigo de Chayanne y compañero de él en la banda “Los Chicos”, murió pero la causa de su fallecimiento no ha sido revelada. Versiones extraoficiales señalaron un posible infarto, citando presuntamente a familiares de Tony.

Chayanne expresó su tristeza, mediante su cuenta en Instagram, por la terrible noticia que conoció, y dedicó unas palabras para su amigo de la infancia, así como también añadió un par de imágenes:

“Cuántos ensayos, cuantas anécdotas. Cuando éramos niños y todo parecía un juego. Tu recuerdo se queda para siempre. Descansa en paz”. Chayanne

Historia de la banda “Los Chicos” y sus integrantes, donde destaca Chayanne

Chayanne, Rey Díaz, Miguel Santa y Tony Ocasio, son considerados los miembros originales de la banda “Los Chicos”, una banda de jóvenes puertorriqueña que fue muy popular en su país, así como en América del Sur y América Central a principios de mediados de los ochenta, que fue creada para rivalizar con el éxito del grupo Menudo.

La agrupación, como movimientos en sus integrantes (incluyendo a Tony, el amigo de Chayanne), grabó en total ocho discos:

1980 – Para Amar

1982 – Puerto Rico

1983 – Viva el Amor

1983 – Bailando

1984 – Los Chicos en Conexión Caribe

1985 – Ases de Puerto Rico

1985 – Los Chicos en Portugués

1986 – Con Fuego y Pasión

La banda “Los Chicos” fue creada en 1978 por Eric Laboy bajo el nombre original de Encuentro. Posteriormente, a raíz de un eslogan de campaña política, el grupo cambió su nombre a “Los Chicos”, decisión impulsada por Carlos Alfonso Ramírez, quien asumió la dirección y gestión de la agrupación. Bajo esta nueva administración, el grupo alcanzó gran popularidad a inicios de los años ochenta, especialmente en Puerto Rico, América Central y América del Sur.

Éxito mediático y proyección internacional

Durante su etapa de mayor auge, “Los Chicos” protagonizaron la película Conexión Caribe y contaron con un programa semanal transmitido por WAPA-TV. Varias de sus canciones, como Vuelve, Ave María, Para Amar y Mamma Mia, se convirtieron en éxitos radiales. Además, el grupo fue imagen de marcas reconocidas como Malta Corona y Savage Jeans, consolidando su presencia mediática y comercial.

Cambios internos y disolución

En octubre de 1983, los integrantes originales Rey, Migue y Chayanne abandonaron el grupo por desacuerdos laborales. Chayanne inició entonces una exitosa carrera como solista. Aunque Carlos Alfonso reorganizó la banda con nuevos miembros, esta etapa no logró la misma aceptación del público y finalmente Los Chicos se disolvieron. Aun así, el grupo compitió de manera directa con Menudo en varios países de Latinoamérica.

Trayectorias tras la separación

Tras la ruptura, varios integrantes continuaron sus carreras en distintos ámbitos. Chayanne se convirtió en una superestrella internacional, mientras Giro López destacó como cantante de salsa con una exitosa trayectoria discográfica. Otros miembros optaron por caminos profesionales alejados de la música, como la aviación o el ámbito empresarial.

Legado, reencuentros y memoria

El impacto del grupo perduró con un concierto de reencuentro y la publicación del libro Los Chicos ~ Mil Recuerdos Sus Historias en 2012. En 2019, el fallecimiento de Miguel Santa marcó un momento emotivo en la historia del grupo, cerrando un capítulo clave del pop juvenil puertorriqueño.

