Gus Van Sant regresa con “La Negociación”, una posible candidata al Oscar

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El director estadounidense Gus Van Sant regresó a los cines con La negociación, una película inspirada en un caso real ocurrido en 1977 y que ya es señalada como una posible contendiente en la próxima temporada de premios. El estreno vuelve a colocar en el centro de la conversación a uno de los cineastas más influyentes del cine independiente en Estados Unidos. Para hablar de ello, esta noche en Noticias en Claro, nos acompañó el crítico y especialista en cine, José Antonio Valdés Peña.

A lo largo de más de tres décadas, Gus Van Sant ha combinado producciones de Hollywood con proyectos independientes y se ha consolidado como una figura del cine de autor. Su filmografía incluye títulos galardonados con la Palma de Oro y varios premios Oscar, además de historias sobre la diversidad, la marginación y los conflictos sociales.

Las películas más importantes de Gus Van Sant

La trayectoria de Gus Van Sant está marcada por películas que dejaron huella en el cine contemporáneo. Entre las más reconocidas, de acuerdo con Valdés Peña, destacan:

El Camino de mis Sueños (My own private Idaho, 1991), protagonizada por Keanu Reeves y River Phoenix .

(My own private Idaho, 1991), protagonizada por y . Todo por un sueño (To Die For, 1995), con Nicole Kidman como una mujer obsesionada con la fama.

(To Die For, 1995), con como una mujer obsesionada con la fama. Mente indomable (Good Will Hunting, 1997), ganadora de dos premios Oscar , incluidos Mejor Actor de Reparto para Robin Williams y Mejor Guion Original para Matt Damon y Ben Affleck .

(Good Will Hunting, 1997), ganadora de dos premios , incluidos Mejor Actor de Reparto para y Mejor Guion Original para y . Elefante (Elephant, 2003), inspirada en la masacre de Columbine y ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

(Elephant, 2003), inspirada en la masacre de Columbine y ganadora de la en Cannes. Milk (2008), basada en la vida del activista Harvey Milk, que le dio a Sean Penn el Oscar como Mejor Actor.

La negociación revive un caso real ocurrido en 1977

La nueva película La negociación está basada en un hecho ocurrido en Indianápolis en 1977. La historia sigue a un hombre que, tras sentirse víctima de un fraude hipotecario, toma como rehén a un empleado y lo obliga a caminar por la ciudad mientras lo mantiene amenazado con un arma.

La cinta, protagonizada por Bill Skarsgård, retrata el impacto social y económico de aquella época en Estados Unidos y ya figura entre los estrenos que podrían competir en la próxima temporada de premios.

Con este proyecto, Gus Van Sant suma una nueva producción a una carrera que ha explorado temas como la desigualdad, la violencia, la salud mental y los derechos de la comunidad LGBT+, consolidándose como uno de los directores más reconocidos del cine estadounidense.

Por ello, José Antonio Valdés Peña consideró que esta cinta podría ser una de las favoritas para llevarse el Oscar en la próxima entrega. Aquí el trailer oficial:

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