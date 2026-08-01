La Orquesta Sinfónica Infantil de México llevará su talento a Bellas Artes

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142 jóvenes menores de 17 años integran la orquesta. Foto: Alberto Estrada

La música clásica toma un nuevo aire de juventud con la próxima gira de la Orquesta Sinfónica Infantil de México (OSIM), integrada por 142 jóvenes, menores de 17 años, y provenientes de más de 20 estados del país, lo que suma a su coralidad.

Los jóvenes se preparan en un campamento intensivo para que lleguen listos y preparados para los siete conciertos que darán en varias ciudades del país, a partir de este 3 de agosto, hasta terminar el próximo 9 de agosto en el Palacio de Bellas Artes.

El maestro Roberto Rentería, director artístico de la OSIM, mencionó que el campamento cuenta con 24 años, donde se potenciar y fomentar el desarrollo de cientos de niños y jóvenes con un talento sobresaliente en el desarrollo musical.

“Los jóvenes seleccionados tienen acceso a maestros especializados instrumentales y de esa manera desarrollan una importante cantidad de actividades artístico-académicas que se complementan con actividades recreativas”, mencionó.

La importancia de este campamento traspasa fronteras y también está integrada por jóvenes de Uruguay, Costa Rica y Panamá, modelo que se busca replicar en dichos países.

Una convocatoria muy concurrida

Rentería contó que la convocatoria, que sale el primer domingo de marzo, para pertenecer a la OSIM es a nivel nacional donde jóvenes, de los 7 y hasta los 17 años, pueden participar con un instrumento que ya dominan.

“Pueden participar mediante un envió de una videograbación, cuando diferentes pasajes que se seleccionan, dependiendo el repertorio que se vaya a abordar”, relató.

El maestro contó que en años pasados han recibido hasta 600 audiciones, pero solo se seleccionan a 140, mientras que necesita la orquesta, aunque recordó que hay jóvenes que llegan audicionar varias veces, aun cuando ya hayan sido seleccionados en años anteriores.

En cuanto a que se tiene la idea de que la música clásica es para personas mayores, Rentería dijo que es “fundamental que todas las niñas, niños y jóvenes de nuestro país tengan acceso a cualquier expresión artística, pero sobre todo si se acercan a la música. La música es el único arte que se convierte en lenguaje universal”.

La gira de siete conciertos termina en el Palacio de Bellas Artes, sitio que genera mucho orgullo a los jóvenes, pero también nerviosismo por presentar en un recinto tan emblemático.

Jassiel, de 17 años, quien toca la flauta transversal, dijo que le genera mucha emoción presentarse en Bellas Artes porque “Bellas Artes fue donde se presentó Juan Gabriel, ese concierto es mítico, yo siempre soñé con presentarme en Bellas Artes. Empezó el soundcheck y se me salieron las lágrimas”.

Por su parte, Fernanda, de 17 años, recordó que entró a una orquesta, y el único instrumento que estaba era el fagot, del cual se enamoró al primer instante y le agrada que se quite ese estigma de que la música clásica sea para gente mayor y haya muchos músicos jóvenes interesados en esto.

Conciertos por la paz

El maestro Rentería adelantó que, durante los siete conciertos que se realizarán en Morelos, San Luis Potosí, Guanajuato, Jalisco, Michoacán y la Ciudad de México, los jóvenes tocarán piezas de Giuseppe Verdi, Tchaikovsky, pero también habrá de autores mexicanos de Nubia Jaime-DonJuan y Juan Pablo Contreras.

“El público puede esperar un programa sumamente rico en cuanto a sonoridades, tenemos una parte muy sinfónica, pero también impulsar la música mexicana”, destacó.

Los conciertos se darán en municipios donde se busca promover la paz como parte de su gira 34 en el marco del circuito de orquestas por la paz.

“Un programa en el que diferentes orquestas profesionales, incluida la OSIM, llegarán a territorios de atención prioritaria en diferentes partes del país”, concluyó.

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