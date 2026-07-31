Galilea Montijo revela el fuerte dolor que la llevó de emergencia al hospital; “Pensé que era un infarto”

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La conductora reveló esto en una entrevista. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Galilea Montijo, quien ha sido señalada en redes sociales por su rostro, reveló en entrevista que, recientemente, estuvo en el hospital.

La presentadora comentó que fue por un fuerte dolor, tan intenso, que llegó a creer que se trataba de un infarto.

¿Qué fue el dolor que sintió Galilea?

En entrevista para Las Estrellas, Galilea Montijo explicó que esto luego de que le preguntaran cómo es que hacía para llevar un ritmo de vida tan intenso y no enfermarse.

Inmediatamente, la también actriz reveló que sí se enferma y, de hecho, recientemente tuvo que asistir al hospital.

“Sí me enfermo, lo que pasa es que no lo comparto, me han tocado momentos donde sí. La última vez fue una gastritis”, explicó.

Montijo agregó que fue un dolor tan intenso el que experimentó que casi se desmayó, además de que fue repentino.

“Fue de la nada, porque, aparte, cuando a mí me da gastritis, porque soy experta en gastritis, me da del uno y va subiendo, hasta que tienes que tomar algo para calmar. Esta vez me dio al 10, no me avisó la gastritis y casi me desmayo del dolor que tenía”, destacó la conductora de televisión.

Su malestar fue tanto que Galilea Montijo creyó que estaba sufriendo un infarto, aunque, destacó que también procura relajarse.

“Yo pensé que me estaba dando un infarto. ¡Ay, ni lo mande Dios!”, destacó durante la plática.

Galilea Montijo rompe el silencio sobre su rostro

La presentadora desató una ola de comentarios en redes sociales tras aparecer como conductora de la cuarta temporada de “La Casa de los Famosos México”, debido a los presuntos cambios que algunos usuarios notaron en su rostro.

Con este contexto, aclaró que su apariencia no responde únicamente a un procedimiento estético y adelantó que, junto a su doctora, explicará lo que realmente ocurrió.

“Voy a hacer un podcast con mi doctora explicando lo que realmente me sucedió y va más allá de un procedimiento estético. Realmente me están tratando como si yo tuviera una parálisis en la cara por un nervio que me tocaron”, comentó.

Durante una conversación en el programa Hoy, Montijo explicó que actualmente recibe tratamiento debido a una afectación en un nervio facial, situación que incluso es atendida como si se tratara de una parálisis.

¿Qué le pasó a Galilea Montijo?

Desde el estreno de la nueva temporada de “La Casa de los Famosos México” el domingo pasado, algunos usuarios señalaron que presentaba dificultades para hablar y que una parte de su labio inferior lucía diferente, lo que dio pie a rumores sobre un supuesto nuevo procedimiento estético.

Distintas publicaciones señalaron que el movimiento de su boca se veía distinto durante la transmisión del reality “como si se fuera del lado”, particularmente al hablar y gesticular, lo que provocó toda clase de comentarios.

Ya notaron que @GalileaMontijo habla con la boca chueca en la @LaCasaFamososMx ?? pic.twitter.com/WsXP2Va7Mg — rpayanv (@ROBERTOPAYAN6) July 27, 2026

Galilea también lamentó que muchas personas opinen sobre su apariencia sin conocer el contexto médico detrás de la situación.

“La gente habla sin conocimiento. Me ha pasado a mí últimamente que veo cada crítico de mi cara como si durmieran conmigo, ¿no? O sea, sin saber lo que realmente pasó”, dijo.

La conductora reconoció que no es la primera vez que enfrenta comentarios sobre su físico y reflexionó sobre la presión constante que generan las redes sociales.

“Desde que existen las redes sociales nunca eres demasiado flaca, siempre eres demasiado gorda, nunca eres demasiado bonita”.

No es la primera vez que recibe críticas

Esta no es la primera vez que Galilea Montijo recibe señalamientos de este tipo, en marzo de este año durante una conversación en el programa “Hoy”, Galilea dijo que se sometió a un procedimiento para corregir una ligera diferencia en sus cejas.

“A mí me arreglaron mi cejita, hablando de cirugías. Esta no fue como tal cirugía, sino que me levantaron esta ceja”, destacó la conductora.

Sobre las fotos y las críticas sobre su rostro, Galilea explicó que, en muchas ocasiones, los tratamientos estéticos requieren un periodo de recuperación que no siempre es posible cumplir debido al ritmo de trabajo de la televisión.

“Aquí no da tiempo de desinflamarte”, agregó.

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