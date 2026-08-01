¿El amor está en el aire? Captan a Harry Styles junto a Zoë Kravitz disfrutando de CDMX antes de su primer concierto

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Harry Styles y Zoë Kravitz pasearon en la CDMX. Foto: AFP | Getty Images

Harry Styles fue captado junto a Zoë Kravitz este viernes 31 de julio en la Ciudad de México (CDMX), justo antes de su primer concierto en el Estadio GNP Seguros.

Ambos fueron grabados compartiendo unos bocadillos en uno de los parques de la capital mexicana, bajo la sombra de los árboles.

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Aunque llevaban lentes oscuros y vestían de forma casual, una persona logró reconocerlos y grabarlos.

Harry Styles portaba una sudadera azul, shorts y tenis deportivos, mientras que Zoë Kravitz llevaba sandalias, pantalón negro y una playera gris con un logotipo amarillo.

Harry and Zoë Kravitz in Mexico City today



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En otro video se les vio paseando ese mismo día por calles de la colonia Roma, tomados de la mano, acompañado del texto: “La verdadera experiencia religiosa: Harry Styles y Zoë Kravitz en la Roma”.

Conciertos de Harry Styles en la CDMX

Harry Styles anunció seis fechas en el Estadio GNP Seguros de la Ciudad de México como parte de su gira internacional “Together, Together Tour”:

Viernes 31 de julio de 2026

Sábado 1 de agosto de 2026

Martes 4 de agosto de 2026

Viernes 7 de agosto de 2026

Sábado 8 de agosto de 2026

Lunes 10 de agosto de 2026

Se contará con la presencia de Jorja Smith como invitada especial, quien amenizará la espera de los fanáticos.

Cabe señalar que el horario del inicio de los conciertos, de acuerdo con Ticketmaster, es a las 21:00 horas, pero habrá acceso anticipado para los siguientes tipos de accesos:

Cita FastLane: 15:00 a las 16:45 horas

15:00 a las 16:45 horas Apertura de puertas : 17:00 horas

: 17:00 horas Acceso a Heineken Garden Lounge : 17:00 horas

: 17:00 horas Acceso ESCALA : 17:00 horas

: 17:00 horas Ticket2Ride – salida: 18:00 horas

Se avivan los rumores de un compromiso entre Harry Styles y Zoë Kravitz

Según información de People, las versiones sobre un posible compromiso comenzaron a tomar fuerza luego de que la actriz fuera vista con un anillo en la mano izquierda durante una salida en Londres.

Imágenes difundidas por el diario The Sun el pasado 21 de abril mostraban a la pareja besándose, lo que incrementó las especulaciones. Días antes, el 19 de abril, Zoë Kravitz ya había sido fotografiada con la misma joya, lo que reforzó la idea de un posible compromiso.

Si bien se conocen pocos detalles sobre la relación de ambos famosos, los primeros indicios del romance surgieron en agosto de 2025, cuando fueron vistos caminando juntos en Roma. Posteriormente, el sitio Deuxmoi reportó que habían sido captados besándose en Londres días antes.

En ese momento, una fuente dijo a People que el exintegrante de One Direction pasaba tiempo con la actriz mientras ella realizaba actividades promocionales de la película “Caught Stealing”. Desde entonces, la pareja ha sido vista en varias ocasiones, tanto en Londres como en Nueva York, consolidando su relación de forma discreta.

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