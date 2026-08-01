Doqumenta cumple 14 años: la historia del festival que acercó el cine documental a Querétaro

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La muestra se realizará en el mes de agosto. Foto: doqumenta.org

Hace 14 años, el Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción Doqumenta no comenzó como un festival, todo empezó con una idea mucho más sencilla, sacar el cine documental de las salas tradicionales y llevarlo directamente a la gente en Querétaro.

Hoy, esa apuesta se ha convertido en uno de los encuentros más importantes dedicados al documental en México.

Del 5 al 9 de agosto, Querétaro recibirá la edición 14 del festival con más de 90 documentales provenientes de 21 países.

En entrevista con Unotv.com, Jennifer Margain, codirectora del festival, habló sobre la evolución de Doqumenta, los retos de mantener vivo un proyecto independiente y la importancia de formar nuevos públicos.

Así nació Doqumenta

Para Jennifer Margain, el origen de Doqumenta responde a una pregunta muy simple: “Se hace mucho cine documental en México, pero el asunto es dónde lo vemos”.

Con esa inquietud comenzó un proyecto que, en sus primeros años, consistía únicamente en proyectar un documental cada martes en la Plaza de Armas de Querétaro.

“Doqumenta inicia y en realidad no era un festival. Era una intención de mostrar documentales en la plaza pública para que la gente pudiera verlos” Jennifer Margain, codirectora de Doqumenta

Poco a poco la iniciativa fue creciendo. Primero se convirtió en una muestra internacional, después en un festival universitario y, finalmente, tomó la forma del encuentro que hoy reúne producciones nacionales e internacionales durante cinco días.

El documental también puede transformar a quien lo ve

Más allá de exhibir películas, Doqumenta busca que el público salga de las funciones con preguntas, reflexiones o incluso ganas de actuar.

“Buscamos historias con las que la gente se sienta cercana, que la conmuevan o incluso la motiven a hacer algo”, señaló.

Para lograrlo, el festival trabaja de la mano con universidades, organizaciones civiles y especialistas que acompañan muchas de las proyecciones con conversatorios y actividades.

“No solamente es un festival para ver cine, sino para disfrutarlo y tener otras experiencias”. Agregó.

Jennifer reconoce que convencer a alguien de asistir a una función de cine documental no siempre ha sido sencillo.

La llegada de las plataformas digitales ayudó a modificar esa percepción. Series documentales y producciones de no ficción acercaron al público a un formato que antes parecía reservado para circuitos especializados.

“Las plataformas también han ayudado muchísimo a enseñarle a la gente que esto también es cine”, resaltó

Mantener vivo un festival independiente

Si algo ha acompañado a Doqumenta desde su creación han sido los desafíos para financiar un proyecto cultural independiente.

Jennifer explicó que cada edición implica volver a tocar puertas, presentar proyectos y competir por convocatorias públicas.

“Es un trabajo que tenemos que hacer año con año. Ganar una convocatoria no garantiza que al siguiente año vuelva a suceder”, detalló.

Aunque reconoce el respaldo de distintas instituciones, aseguró que la permanencia de la muestra de cine documental ha sido resultado de una gestión constante.

“Son las mismas complicaciones que enfrenta cualquier proyecto artístico independiente”, mencionó.

Más de mil documentales

La programación que llega a las pantallas de Doqumenta es apenas una pequeña parte de todo el material que recibe el festival.

Para esta edición fueron inscritos más de mil documentales, de los cuales 95 integran la selección oficial. Uno de los ejes más importantes sigue siendo el cine mexicano.

“La mitad de nuestra programación es documental mexicano y eso nos llena de orgullo porque también es darle cabida a lo que se está haciendo en el país”. Jennifer Margain, codirectora de Doqumenta

Un festival pensado para toda la familia

Entre las novedades de este año destaca una programación especialmente dirigida a públicos infantiles. La inauguración será con “Runa Simi”, un documental peruano que sigue a un padre y su hijo en su intento por doblar películas de Disney al quechua.

También regresará “Chiquidocu”, una sección con actividades lúdicas para niñas y niños, mientras que la clausura incluirá el documental sobre la banda Patita de Perro, seguido de un concierto.

Historias que invitan a actuar

Si Jennifer tuviera que recomendar algunos documentales de esta edición, elegiría “Llamarse Olimpia” y “Querida Fátima”, dos producciones que abordan distintas formas de violencia contra las mujeres.

Más allá del tema, lo que destaca es la posibilidad de que el espectador no permanezca indiferente.

“Creo que los documentales dejan esa semillita donde también te toca actuar” Jennifer Margain, codirectora de Doqumenta

Esa idea también inspira el lema de esta edición: “De una idea a una galaxia”.

Foto: Oscar Gómez Cruz

El siguiente paso: llevar el documental a donde no hay salas de cine

Después de consolidarse en Querétaro, el siguiente objetivo del festival es ampliar su presencia dentro y fuera del estado, como en Michoacán.

La intención es llevar funciones a municipios donde no existen complejos cinematográficos y fortalecer una red de colaboración con otros estados del Bajío.

“Nos interesa que la exhibición cinematográfica también se descentralice”, agregó Margain.

Al mismo tiempo, buscan que Doqumenta sea un punto de encuentro para realizadores, productores y nuevos proyectos de cine documental.

“Queremos que también sea un espacio donde la industria pueda encontrarse y demostrar que hay cosas importantes sucediendo fuera de la Ciudad de México”, resaltó la codirectora de Doqumenta.

Catorce ediciones después, aquel proyecto que comenzó con una pantalla instalada en una plaza pública mantiene intacta la misma misión, demostrar que el cine documental no solo informa, también puede emocionar, provocar conversaciones y acercar nuevas miradas a quienes pocas veces tienen acceso a ellas.

Para más información de las sedes, horarios y documentales, se puede consultar en las redes sociales del Festival Internacional de Cine y Narrativas de No Ficción Doqumenta.

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