Harry Styles está de vuelta y anuncia su nuevo álbum “Kiss All the Time. Disco, Occasionally”

GENERANDO AUDIO...

Reveló la fecha de lanzamiento en sus redes sociales. Foto: AFP/Archivo

Harry Styles anunció el lanzamiento de su próximo álbum este jueves, a través de una publicación compartida en sus redes sociales.

“Kiss All the Time. Disco, Occasionally” es el título de su cuarto disco de estudio y, como el músico inglés informó, su estreno está previsto para los primeros días de marzo de este año.

¿Qué se sabe del próximo álbum de Harry Styles?

En la publicación relacionada al nuevo material discográfico del exintegrante de One Direction, únicamente aparece la portada de su próxima producción musical.

En ella aparece el músico usando unos jeans y una playera azul, mientras que, con ambas manos, acomoda unas gafas en su rostro, debajo de una bola de disco, al parecer, en medio del desierto.

“’Kiss All The Time. Disco, Occasionally’. 6 de marzo”, resalta en el anuncio de Harry Styles.

Cabe mencionar que el nuevo álbum del también compositor y actor estará compuesto por 12 canciones, además de que ya está disponible en preventa y en distintos formatos y ediciones.

Este nuevo material discográfico sucede a “Harry’s House”, disco con el que Styles fue aclamado por la crítica especializada e incluso obtuvo el Grammy a Álbum del Año en 2023, entre otros reconocimientos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.